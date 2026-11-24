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Rozsah právnych predpisov EÚ sa od roku 2010 viac ako zdvojnásobil
Objem platných právnych predpisov narástol najmä kvôli sankčným opatreniam a novým súborom pravidiel v oblasti environmentálneho, spotrebiteľského a zdravotného práva.
Autor TASR
Berlín 24. novembra (TASR) - Podľa Indexu byrokracie EÚ, ktorý bol zverejnený v utorok, rozsah platných právnych predpisov Európskej únie sa v roku 2025 ďalej zvyšoval, pričom za 15 rokov sa viac ako zdvojnásobil. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Zo štúdie profesora Stefana Wagnera z Viedenskej univerzity vypracovanej v spolupráci s ESMT Berlin vyplýva, že platné smernice EÚ zabrali približne 47.600 normostrán. Ich počet od roku 2010 vzrástol o 118 percent.
Index byrokracie do celkového počtu zahŕňa právne predpisy prijaté Európskym parlamentom a Radou EÚ alebo výlučne Radou EÚ. Jeho súčasťou nie sú nariadenia Európskej komisie.
Objem platných právnych predpisov narástol najmä kvôli sankčným opatreniam a novým súborom pravidiel v oblasti environmentálneho, spotrebiteľského a zdravotného práva. Avšak aj bez zohľadnenia sankcií sa objem právnych predpisov EÚ zvýšil o 60 percent.
„Európske právo sa rozširuje takmer dvakrát rýchlejšie ako nemecké spolkové právo. Každý, kto chce znížiť byrokraciu, musí zohľadniť aj európsku úroveň,“ upozornil Wagner. Samotné články právnych predpisov EÚ sú v súčasnosti približne rovnako rozsiahle ako všetky nemecké spolkové zákony dohromady. Ak započítame aj prílohy, právny poriadok EÚ je takmer dvakrát rozsiahlejší, konštatoval profesor Wagner.
Zo štúdie profesora Stefana Wagnera z Viedenskej univerzity vypracovanej v spolupráci s ESMT Berlin vyplýva, že platné smernice EÚ zabrali približne 47.600 normostrán. Ich počet od roku 2010 vzrástol o 118 percent.
Index byrokracie do celkového počtu zahŕňa právne predpisy prijaté Európskym parlamentom a Radou EÚ alebo výlučne Radou EÚ. Jeho súčasťou nie sú nariadenia Európskej komisie.
Objem platných právnych predpisov narástol najmä kvôli sankčným opatreniam a novým súborom pravidiel v oblasti environmentálneho, spotrebiteľského a zdravotného práva. Avšak aj bez zohľadnenia sankcií sa objem právnych predpisov EÚ zvýšil o 60 percent.
„Európske právo sa rozširuje takmer dvakrát rýchlejšie ako nemecké spolkové právo. Každý, kto chce znížiť byrokraciu, musí zohľadniť aj európsku úroveň,“ upozornil Wagner. Samotné články právnych predpisov EÚ sú v súčasnosti približne rovnako rozsiahle ako všetky nemecké spolkové zákony dohromady. Ak započítame aj prílohy, právny poriadok EÚ je takmer dvakrát rozsiahlejší, konštatoval profesor Wagner.