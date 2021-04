Rozsiahla razia: Päť Čechov je podozrivých z terorizmu na Ukrajine

Praha 21. apríla (TASR) - Detektívi českej Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali v stredu už od nočných hodín po celej republike proti osobám, ktoré robili nábor proruských bojovníkov do konfliktu v ukrajinskom Donbase. Zadržaných bolo päť osôb, podľa žalobcu sú podozriví z trestných činov súvisiacich s terorizmom.



Podľa prvých informácií malo byť zadržaných až desať osôb, napísal portál Novinky.cz.



Polícia vedie trestné konanie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov - teroristického útoku, financovania terorizmu, ako aj podporovania a propagácie terorizmu. Konanie súvisí so zapojením českých občanov do bojov na východe Ukrajiny na strane tzv. Doneckej ľudovej republiky, ktorú v Donbase vytvorili proruskí separatisti.



Uviedol to v stredu vrchný štátny zástupca Martin Bílý. Zatiaľ nebol nikto obvinený, dodal.



Podľa serveru Aktualně.cz ide o členov paramilitantnej skupiny, ktorá organizovala výjazdy Čechov na Ukrajinu, aby tam bojovali za proruských separatistov podporovaných Moskvou.



Činnosť skupiny mali podľa serveru podnecovať členovia ruskej rozviedky GRU z veľvyslanectva v Prahe, ktorí boli vyhostení.



Server Aktualně.cz napísal, že podľa jeho zistení a informácií týždenníka Respekt je medzi zadržanými aj predseda spolku Československí vojaci v zálohe za mier Ivan Kratochvíl.



Podľa informácií serveru iROZHLAS.cz polícia zistila, že jeden z členov skupiny v minulosti odišiel na Donbas, kde sa údajne zapojil do bojov na strane separatistov. Po jeho návrate začal spolok zbierať peniaze, aby do bojovej zóny mohli odísť ďalší záujemcovia.



NCOZ sa k prípadu zatiaľ vyjadrila len krátko na Twitteri. Jej hovorca Jaroslav Ibehej uviedol, že stredajšie úkony trestného konania nesúvisia s kauzou výbuchu v muničnom sklade v obci Vrbětice.



České súdy už za podobné prípady trestali. Za napomáhanie proruským separatistom na Ukrajine udelili v roku 2019 trojročný podmienečný trest bývalému príslušníkovi armády ČR Erikovi Eštuovi. Za trestný čin služby v cudzích ozbrojených silách hrozí v ČR až päť rokov väzenia. Podľa spisu nosil v roku 2015 uniformu Republikánskej gardy separatistického štátu, držal stráž v zákopoch, udržiaval zbrane a strážil tržnicu, kde boli vojaci ubytovaní, pripomenuli Novinky.cz.