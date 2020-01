Rozsiahle požiare v Austrálii už obmedzujú produkciu uhlia

Sydney 21. januára (TASR) - Rozsiahle požiare v Austrálii zasahujú aj do produkcie uhlia, ktoré je jednou z hlavných vývozných komodít krajiny. Uviedol to ťažobný koncern BHP Group.



Informácie najväčšieho producenta uhlia na svete, ktoré zverejnila agentúra Reuters, ukazujú, do akej miery devastujúce požiare poškodzujú 14. najväčšiu ekonomiku sveta. Sektory cestovného ruchu a poisťovníctva predpokladajú, že prírodná katastrofa bude každý z nich stáť približne 1 miliardu austrálskych dolárov (619,04 milióna eur). Navyše, v najviac postihnutom štáte Nový Južný Wales naďalej vyčíňajú desiatky požiarov.



BHP Group v utorok uviedla, že dym a dvíhajúci sa prach zo spálených lokalít zhoršili podmienky v ťažobných oblastiach v Novom Južnom Walese a ak táto situácia bude pretrvávať naďalej, "v 2. polroku sa aktivita obmedzí do ešte väčšej miery". Na jednej strane zhoršená viditeľnosť obmedzuje činnosť mechanizmov a na druhej viacerí zamestnanci si zobrali dovolenky, aby mohli chrániť svoje domy pred plameňmi.



Devastujúce požiare zabili od septembra 29 ľudí a milióny zvierat, zničili viac než 2500 domov a spálili zhruba 11 miliónov hektárov pôdy. Požiare vypukli po troch rokoch sucha, ktoré odborníci pripisujú klimatickým zmenám na Zemi.



(1 EUR = 1,6154 AUD)