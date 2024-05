Rozsiahle záplavy v Brazílii si vyžiadali už 29 životov

Porto Alegre 3. mája (TASR) - Najmenej 29 obetí si vyžiadali rozsiahle záplavy vyvolané prudkým dažďom na juhu Brazílie. Vyše 60 osôb je naďalej nezvestných a ďalších približne 4600 prišlo o strechu nad hlavou, informuje TASR v piatok TASR podľa agentúry DPA.



"Sme žiaľ svedkami historickej katastrofy," uviedol guvernér najhoršie postihnutého štátu Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, počas schôdzky s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom na jednej zo základní tamojšieho letectva. "Materiálne škody sú enormné, v tomto momente sa však sústredíme najmä na záchranu," dodal.



Leite zároveň naliehavo vyzval obyvateľov viacerých regiónov, aby sa pred záplavami evakuovali do bezpečia. Postihnutých bolo najmenej sto obcí i mesto Porto Alegre, hlavné mesto štátu Rio Grande do Sul i údolie Taquari, ktoré bolo v 19. storočí charakteristické prisťahovalectvom z Nemecka, píše DPA. Spomínaný región bol už aj v septembri minulého roka sužovaný búrkami a záplavami, ktoré si vtedy vyžiadali najmenej 42 obetí na životoch.



Leite upozornil, že situácia je v súčasnosti ešte horšia.



Prudký dážď sa začal v pondelok a vyvolal rozsiahle povodne a zosuvy pôdy. Došlo pritom k poškodeniu domov i mostov; množstvo ciest zostalo nepriechodných. Vo štvrtok došlo aj k čiastočnému pretrhnutiu hrádze.



Ministerstvo obrany nasadilo aj armádu s piatimi vrtuľníkmi, 12 plavidlami a 600 vojakmi. Zachrániť sa podarilo doposiaľ približne sto ľudí, dodáva DPA.