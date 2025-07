Rozsiahly lesný požiar pri Korinte si vyžiadal evakuácie

Atény 22. júla (TASR) - Rozsiahly lesný požiar vypukol v utorok v horách pri gréckom meste Korint ležiacom západne od Atén. Vyžiadal si evakuáciu niekoľkých okolitých dedín, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Do boja s plameňmi v borovicovom lese bolo nasadených vyše 180 hasičov, ako aj 15 hasiacich lietadiel a 12 vrtuľníkov, informoval miestny hasičský zbor. Nijaké obete ani zranených z miesta dosiaľ nehlásili.



Grécko aktuálne zažíva vlnu horúčav; denné teploty v mnohých častiach krajiny dosahujú až 40 stupňov Celzia. Hasičom tieto podmienky komplikujú prácu.



AP pripomína, že v utorok došlo neďaleko Atén k nehode hasiaceho vrtuľníka. Ten sa zrútil do mora a potopil sa, keď sa pokúšal načerpať vodu na hasenie iného požiaru v blízkosti gréckej metropoly. Tri osoby z jeho paluby zachránili a previezli do nemocnice.



Lesné požiare sú počas horúcich a suchých liet v Grécku pomerne časté, pričom tamojší hasiči ich už v tomto roku zlikvidovali desiatky.



V roku 2018 zachvátil grécke prímorské letovisko Mati v kraji Atika ničivý lesný požiar, ktorý si vyžiadal až 104 mŕtvych, pričom mnohých ľudí uväznil v ich domoch alebo uhoreli pri pokuse o útek pešo či v autách. Niekoľko z obetí sa tiež utopilo v mori, keď sa pokúšali pred požiarom odplávať.