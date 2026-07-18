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Rozsiahly požiar na juhu Nórska zničil viac než 100 domov

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na snímke požiar v Nórsku. Foto: TASR/AP

Hasiči sa plamene snažili dostať pod kontrolu aj v sobotu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Autor TASR
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Oslo 18. júla (TASR) - Rozsiahly požiar, ktorý v piatok vypukol v meste Drammen na juhu Nórska, zničil už viac než 100 domov a rozšíril sa aj do lesa, oznámila polícia. Hasiči sa plamene snažili dostať pod kontrolu aj v sobotu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Požiar zachvátil v piatok popoludní jeden z domov v Drammene, približne 40 kilometrov juhozápadne od Osla, a začal sa šíriť po celej oblasti, pričom zasiahol aj okolitý les. Stanica NRK informovala, že asi 400 ľudí sa muselo evakuovať.

Podľa polície nebol nikto nahlásený ako nezvestný. Pre ľahké nadýchanie sa dymu boli ošetrené dve osoby. Ľahké zranenia utrpel aj jeden hasič.

Do boja s plameňmi nasadili približne 100 požiarnikov a tiež šesť vrtuľníkov. Tie boli v noci nútené pozastaviť operácie, takže požiar museli za tmy hasiť výlučne jednotky na zemi.

K rýchlemu šíreniu požiaru podľa nórskych médií prispel predovšetkým vietor. Príčina požiaru sa momentálne vyšetruje. Pod kontrolu by ho hasiči chceli dostať v sobotu.

Primátor Drammenu Kjell Arne Hermansen povedal, že takto rozsiahly požiar obyvateľov šokoval. Mesto zriadilo evakuačné a podporné centrá pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.
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