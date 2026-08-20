< sekcia Zahraničie
Rozsiahly požiar na východe Belgicka je pod kontrolou
Hasiči pracujúci v náročných podmienkach počas noci zaznamenali množstvo nových ohnísk.
Autor TASR
Brusel 20. augusta (TASR) — Najväčší lesný požiar v Belgicku za posledných viac ako sto rokov sa vo štvrtok, po siedmich dňoch od vypuknutia, podarilo dostať pod kontrolu. Oznámil to úrad guvernéra provincie Lutyšsko, podľa ktorého by sa plamene už nemali ďalej šíriť, ak nenastane výrazná zmena počasia alebo iné nepredvídané okolnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Požiar vypukol v prírodnej rezervácii Hautes Fagnes, ktorá zasahuje aj na územie susedného Nemecka, a počas víkendu sa rozšíril na plochu približne 3000 hektárov, na ktorej zničil rašeliniská, borovicové lesy a turistické chodníky.
Hasiči pracujúci v náročných podmienkach počas noci zaznamenali množstvo nových ohnísk. Silný vietor komplikoval zásah v oblasti pri nemeckej hranici a mimo rezervácie sa dokonca vyskytlo aj malé tornádo.
Úrady uviedli, že západný sektor požiaru je už úplne pod kontrolou, zásah pokračuje na východnej strane. Sedem lietadiel z Belgicka, Nemecka, Nórska a Švédska zhadzuje vodu na požiarisko, kde je pôda veľmi rozhorúčená. Situáciu budú zo vzduchu monitorovať z lietadiel, respektíve dronov.
Aj po zvládnutí plameňov bude podľa úradov trvať týždne až mesiace, kým sa podarí úplne zabrániť opätovnému vzplanutiu požiaru. V teréne zostáva približne 350 hasičov a záchranárov, ako aj desiatky farmárov, ktorí sa do zásahu zapojili minulý týždeň.
Už v stredu boli v prihraničných obciach zrušené nariadenia na evakuáciu a obyvatelia sa mohli vrátiť domov.
Oheň zachvátil z doposiaľ neznámych príčin oblasť, ktorú už v roku 1911 v období horúčav zasiahli rozsiahle požiare.
Požiar vypukol v prírodnej rezervácii Hautes Fagnes, ktorá zasahuje aj na územie susedného Nemecka, a počas víkendu sa rozšíril na plochu približne 3000 hektárov, na ktorej zničil rašeliniská, borovicové lesy a turistické chodníky.
Hasiči pracujúci v náročných podmienkach počas noci zaznamenali množstvo nových ohnísk. Silný vietor komplikoval zásah v oblasti pri nemeckej hranici a mimo rezervácie sa dokonca vyskytlo aj malé tornádo.
Úrady uviedli, že západný sektor požiaru je už úplne pod kontrolou, zásah pokračuje na východnej strane. Sedem lietadiel z Belgicka, Nemecka, Nórska a Švédska zhadzuje vodu na požiarisko, kde je pôda veľmi rozhorúčená. Situáciu budú zo vzduchu monitorovať z lietadiel, respektíve dronov.
Aj po zvládnutí plameňov bude podľa úradov trvať týždne až mesiace, kým sa podarí úplne zabrániť opätovnému vzplanutiu požiaru. V teréne zostáva približne 350 hasičov a záchranárov, ako aj desiatky farmárov, ktorí sa do zásahu zapojili minulý týždeň.
Už v stredu boli v prihraničných obciach zrušené nariadenia na evakuáciu a obyvatelia sa mohli vrátiť domov.
Oheň zachvátil z doposiaľ neznámych príčin oblasť, ktorú už v roku 1911 v období horúčav zasiahli rozsiahle požiare.