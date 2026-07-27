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Rozsiahly požiar v Girodne zostal počas noci prevažne stabilný
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare.
Autor TASR
Paríž 27. júla (TASR) - Rozsiahly lesný požiar vo francúzskom departmente Gironde bol v noci na pondelok „vo všeobecnosti stabilný,“ uviedli tamojšie úrady. Pre lesné požiare evakuovali vo Francúzsku už viac než 250.000 ľudí. S požiarom bojujú aj v Španielsku, kde evakuovali vyše 116.000 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„Situácia zostala v noci vo všeobecnosti stabilná bez veľkého vývoja. Bezpečnostné a záchranné zložky sú naďalej plne mobilizované a pokračujú vo svojich operáciách v teréne,“ uviedla vo vyhlásení prefektúra Gironde.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. V pondelok sa v súvislosti s týmito požiarmi bude konať krízové zasadnutie vlády.
Stanica BBC informuje, že pri lesných požiaroch vo Francúzsku zhorela na juhozápade krajiny plocha s rozmerom 42.000 hektárov. Ide tak o jeden z najrozsiahlejších požiarov od druhej svetovej vojny. Od začiatku roka zhorela vo Francúzsku plocha 98.000 hektárov.
Podľa AFP požiare v Gironde zničili najmenej 240 domov, väčšinu v tamojšej obci Le Porge.
Lesné požiare naďalej sužujú aj Španielsko. Tamojší minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v nedeľu večer oznámil, že požiare v krajine postupujú, no pomaly. Premiér Pedro Sánchez v nedeľu navštívil požiarmi postihnutú provinciu Ávila západne od Madridu. „Čakajú nás náročné hodiny,“ upozornil.
S lesnými požiarmi zápasia aj v Taliansku, kde v regióne Apúlia evakuovali viac než 400 turistov. Podľa tamojšej pobrežnej stráže sa očakáva záchrana ďalších 300 osôb, informuje AFP.
„Situácia zostala v noci vo všeobecnosti stabilná bez veľkého vývoja. Bezpečnostné a záchranné zložky sú naďalej plne mobilizované a pokračujú vo svojich operáciách v teréne,“ uviedla vo vyhlásení prefektúra Gironde.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. V pondelok sa v súvislosti s týmito požiarmi bude konať krízové zasadnutie vlády.
Stanica BBC informuje, že pri lesných požiaroch vo Francúzsku zhorela na juhozápade krajiny plocha s rozmerom 42.000 hektárov. Ide tak o jeden z najrozsiahlejších požiarov od druhej svetovej vojny. Od začiatku roka zhorela vo Francúzsku plocha 98.000 hektárov.
Podľa AFP požiare v Gironde zničili najmenej 240 domov, väčšinu v tamojšej obci Le Porge.
Lesné požiare naďalej sužujú aj Španielsko. Tamojší minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v nedeľu večer oznámil, že požiare v krajine postupujú, no pomaly. Premiér Pedro Sánchez v nedeľu navštívil požiarmi postihnutú provinciu Ávila západne od Madridu. „Čakajú nás náročné hodiny,“ upozornil.
S lesnými požiarmi zápasia aj v Taliansku, kde v regióne Apúlia evakuovali viac než 400 turistov. Podľa tamojšej pobrežnej stráže sa očakáva záchrana ďalších 300 osôb, informuje AFP.