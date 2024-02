Rozsiahly požiar v Texase zachvátil územie s rozlohou 344.000 hektárov

Houston 29. februára (TASR) - Na území amerického štátu Texas vyčíňa sedem lesných požiarov, pričom jeden z nich úrady označili za najväčší v novodobej histórii štátu.



Ako v noci na štvrtok informovala agentúra AFP, obrovský požiar už zachvátil územie s rozlohou 344.000 hektárov. Hasičom sa do stredy popoludnia podarilo zlikvidovať 18 z 25 aktívnych požiarov. Zápasili pritom so silným vetrom a neobvykle vysokými teplotami.



Guvernér štátu Texas Greg Abbott v utorok vyhlásil núdzový stav pre 60 okresov.



Miestne úrady postupne vyhodnocujú a hlásia škody, ktoré lesný požiar už napáchal: neďaleko mesta Amarillo na severe krajiny požiare dočasne spôsobili odstavenie závodu na výrobu jadrových zbraní; v meste Borger zhorelo niekoľko budov a úrady tam otvorili prístrešok pre vysídlených; veľkú časť neďalekého mesta Fritch, v ktorého veľkej časti odstavili dodávky elektriny a vody, boli vydané príkazy na evakuáciu.



Prezident USA Joe Biden je o situácii v Texase informovaný a je v kontakte so záchrannými zložkami v prvej línii, uviedla tlačová tajomníčka Karine Jean-Pierreová.



Mestá po celých Spojených štátoch a Kanade zaznamenali tento týždeň na február rekordne vysoké teploty - niektoré lokality hlásili dokonca letné horúčavy. Okrem klimatických zmien ide podľa odborníkov aj o dôsledok vplyvu klimatického fenoménu El Niňo.