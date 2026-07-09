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VIDEO: VEĽKÝ POŽIAR V ZLÍNE: Zrútila sa časť ikonickej budovy
Zakladateľ a majiteľ obuvníckej spoločnosti Vasky Václav Staněk pre web Novinky.cz uviedol, že zhorelo viac ako 70.000 párov obuvi značiek Vasky a Botas.
Autor TASR
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Zlín 9. júla (TASR) - Jednu z budov bývalého priemyselného areálu Svit v meste Zlín na východe Moravy zachvátil vo štvrtok rozsiahly požiar. Časť desaťposchodovej budovy sa počas zásahu hasičov zrútila a hrozí pád ďalších častí tohto objektu. Podľa hasičov a polície sa pri požiari nikto nezranil. Informovali o tom portály Novinky.cz a iDNES.cz, píše TASR.
Požiar vypukol približne o 08.30 h na deviatom poschodí budovy č. 34, kde má sklad obuvi zlínska spoločnosť Vasky. Z horiaceho objektu najprv evakuovali približne sto ľudí, neskôr preventívne vyprázdnili aj okolité budovy vrátane krajského úradu, finančného úradu, knižnice a múzea.
Počas zásahu sa postupne zrútili dve časti budovy. Hovorca hasičov Pavel Řezníček upozornil, že hrozí aj zrútenie ďalších častí objektu, preto bola technika presunutá do bezpečnejšej vzdialenosti.
Na mieste zasahuje viac ako 40 hasičských jednotiek, teda približne 300 hasičov. Hasiči vyhlásili najvyšší – osobitný – stupeň požiarneho poplachu, ktorý sa vyhlasuje len pri mimoriadnych udalostiach. Na hasení sa podieľajú i dva policajné vrtuľníky vybavené vakmi na zhadzovanie vody.
Mesto Zlín vyzvalo obyvateľov centra a mestskej časti Letná, aby preventívne zatvorili okná a obmedzili vetranie. Zároveň požiadalo verejnosť, aby sa miestu zásahu vyhla a rešpektovala pokyny záchranných zložiek.
Spoločnosť Vasky uviedla, že príčinu požiaru ani rozsah škôd zatiaľ nepozná, očakáva však škody vo výške desiatok miliónov českých korún. Podľa firmy sú všetci jej zamestnanci v poriadku.
Zakladateľ a majiteľ obuvníckej spoločnosti Vasky Václav Staněk pre web Novinky.cz uviedol, že zhorelo viac ako 70.000 párov obuvi značiek Vasky a Botas, ako aj oblečenie a doplnky oboch značiek v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov českých korún.
V sklade boli uskladnené topánky vyrobené v Česku a na Slovensku, ktoré mali byť distribuované zákazníkom. Požiar podľa spoločnosti výrazne naruší jej fungovanie a dočasne ovplyvní vybavovanie objednávok. Mesačná výrobná kapacita firmy je približne 12.000 párov obuvi.
Budova č. 34 bola postavená v rokoch 1949-1955 podľa návrhu architekta Vladimíra Kubečku. V minulosti slúžila ako centrálny sklad obuvi Baťových závodov a je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny Zlín.
Požiar vypukol približne o 08.30 h na deviatom poschodí budovy č. 34, kde má sklad obuvi zlínska spoločnosť Vasky. Z horiaceho objektu najprv evakuovali približne sto ľudí, neskôr preventívne vyprázdnili aj okolité budovy vrátane krajského úradu, finančného úradu, knižnice a múzea.
Počas zásahu sa postupne zrútili dve časti budovy. Hovorca hasičov Pavel Řezníček upozornil, že hrozí aj zrútenie ďalších častí objektu, preto bola technika presunutá do bezpečnejšej vzdialenosti.
Na mieste zasahuje viac ako 40 hasičských jednotiek, teda približne 300 hasičov. Hasiči vyhlásili najvyšší – osobitný – stupeň požiarneho poplachu, ktorý sa vyhlasuje len pri mimoriadnych udalostiach. Na hasení sa podieľajú i dva policajné vrtuľníky vybavené vakmi na zhadzovanie vody.
Mesto Zlín vyzvalo obyvateľov centra a mestskej časti Letná, aby preventívne zatvorili okná a obmedzili vetranie. Zároveň požiadalo verejnosť, aby sa miestu zásahu vyhla a rešpektovala pokyny záchranných zložiek.
Spoločnosť Vasky uviedla, že príčinu požiaru ani rozsah škôd zatiaľ nepozná, očakáva však škody vo výške desiatok miliónov českých korún. Podľa firmy sú všetci jej zamestnanci v poriadku.
Zakladateľ a majiteľ obuvníckej spoločnosti Vasky Václav Staněk pre web Novinky.cz uviedol, že zhorelo viac ako 70.000 párov obuvi značiek Vasky a Botas, ako aj oblečenie a doplnky oboch značiek v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov českých korún.
V sklade boli uskladnené topánky vyrobené v Česku a na Slovensku, ktoré mali byť distribuované zákazníkom. Požiar podľa spoločnosti výrazne naruší jej fungovanie a dočasne ovplyvní vybavovanie objednávok. Mesačná výrobná kapacita firmy je približne 12.000 párov obuvi.
Budova č. 34 bola postavená v rokoch 1949-1955 podľa návrhu architekta Vladimíra Kubečku. V minulosti slúžila ako centrálny sklad obuvi Baťových závodov a je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny Zlín.
Zasahuje 290 hasičů, 75 ks techniky, dva vrtulníky.— venkovankaJanka (@j_fajk) July 9, 2026
Zlín. pic.twitter.com/EomQL3ARzi
Hasiči @hzs_zlk zasahují u požáru ve III. stupni poplachu ve Zlíně. V devátém patře budovy č. 34 v ulici Vavrečkova – bývalý areál Svitu – hoří sklad obuvi.— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 9, 2026
Na místě je 15 jednotek a 21 kusů techniky. pic.twitter.com/xzkitRZhFw