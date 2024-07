Rozsiahly výpadok internetu paralyzoval dopravu, banky aj médiá

Londýn 19. júla (TASR) - Rozsiahly technologický výpadok v piatok narušil prevádzku bánk, leteckú a železničnú dopravu či televízne vysielanie v mnohých krajinách sveta. Počiatočné informácie hovorili o nešpecifikovanom výpadku internetu, aktuálne však agentúry uvádzajú, že chyba môže byť na strane spoločnosti Microsoft. Podľa správ agentúr Reuters, AP, AFP, a DPA informuje TASR.



Problémy hlásia v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku, Českej republike, Indii aj v Austrálii. Obmedzená je letová prevádzka, železnice, televízne vysielanie, telefonické spojenie, ale aj bankové služby, rezervačné systémy a rôzne interné systémy v polícii či zdravotníctve, konštatujú jednotlivé správy z rôznych kútov sveta.



Presné príčiny ani rozsah výpadku stále nie sú potvrdené, agentúry uvádzajú nešpecifikovaný problém na strane spoločnosti Microsoft.



Rôzne poruchy sa začali množiť niekoľko hodín po tom, čo technologická spoločnosť Microsoft oznámila, že postupne odstraňuje problém ovplyvňujúci prístup k aplikáciám a službám Microsoft 365.



Portál The Verge zverejnil informáciu, že za globálny výpadok IT systémov môže zrejme chybná aktualizácia od poskytovateľa kybernetickej bezpečnosti CrowdStrike. Chyba spôsobuje, že počítače so systémom Windows zobrazujú po štarte tzv. BSoD – modrú obrazovku smrti.



CrowdStrike využívajú spoločnosti po celom svete na správu bezpečnosti počítačov a serverov so systémom Windows.