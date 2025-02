Rozšírený filmový záznam Claptonovho Unplugged sa bude streamovať

New York 7. februára (TASR) - Hudobná stanica MTV ohlásila nový celovečerný špeciál britského gitaristu a speváka Erica Claptona s názvom "Eric Clapton Unplugged ...Over 30 Years Later". Claptonova epizóda zo série akustických koncertov MTV Unplugged sa nakrúcala v Bray Studios vo Windsore v januári 1992.



Následne mu vyšiel živý album "Unplugged", z ktorého sa predalo vyše 26 miliónov kusov. Stal sa najpredávanejším koncertným albumom všetkých čias, uvádza internetový magazín NME. Úplne nové rozšírené, zremixované a remasterované vydanie kultovej nahrávky bude od 12. februára globálne k dispozícii na streamovanie na platforme Paramount+ pod názvom "Eric Clapton Unplugged ...Over 30 Years Later".



Film bude mať exkluzívny obsah, v ktorom Clapton tesne pred vystúpením na pódiu diskutuje so štábom o inšpirácii pre konkrétne piesne, pričom tento obsah bude plynule prepojený so záznamom vystúpenia.



Počas intímneho koncertu Clapton po prvýkrát predstavil publiku svoju tvorbu v akustických úpravách. Zazneli hity ako "Layla" či "Tears in Heaven". Spevák a skladateľ tiež vzdal poctu bluesovej hudbe, ktorá ho ovplyvnila, a zahral štandardy ako "Before You Accuse Me" (pôvodne nahraná Bo Diddleym) a "Nobody Knows You When You're Down and Out" od Bessie Smithovej. Nový 90-minútový film mal v januári premiéru vo vybraných britských a amerických kinách.



Eric Clapton (79) sa v máji vydá na turné po Británii, na ktorom bude propagovať svoj 22. a najnovší štúdiový album "Meanwhile". Odohrá tri hlavné koncerty v historickej Royal Albert Hall v Londýne a vystúpi v Motorpoint Arene v Nottinghame. Nadchádzajúce koncerty budú jeho jedinými vystúpeniami v Británii v roku 2025.