Rozsudok v kauze Čapí hnízdo zaznie v pondelok

Praha 6. januára (TASR) – Rozsudok pre českého expremiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša a bývalú členku predstavenstva holdingu Agrofert Janu Nagyovú v kauze Farmy Čapí hnízdo zaznie v pondelok budúci týždeň. V piatok to oznámil predseda súdneho senátu Jan Šott, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pôvodne sa očakávalo, že by verdikt mohol zaznieť už v piatok, ale s ohľadom na ďalšie dôkazy predkladané obhajobou a rozsah záverečných rečí k tomu nedôjde.



Vo štvrtok zaznela záverečná reč štátneho zástupcu (prokurátora) Jaroslava Šarocha, ktorý v prípade vypracoval obžalobu. Ten navrhol uznať obžalovaného expremiéra Andreja Babiša a jeho spolupracovníčku Janu Nagyovú za vinných. Pre oboch odporučil trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s päťročným podmienečným odkladom. Nagyovej zároveň navrhol peňažný trest 500.000 českých korún (približne 20.000 eur) a Babišovi desať miliónov korún (viac než 400.000 eur).



Po Šarochovi svoju záverečnú reč predniesli právny zástupca Jany Nagyovej Josef Bartončík a jeden z právnikov Andreja Babiša Eduard Bruna. Obaja odmietli akúkoľvek vinu svojich klientov a žiadajú súd, aby ich oslobodil spod obžaloby.



V piatok zaznie záverečná reč ďalšieho z Babišových právnikov, Michaela Bartončíka, a následne obžalovaných Nagyovej a Babiša. Bývalý premiér avizoval, že jeho reč by mala trvať tri hodiny.



Český expremiér je v kauze Čapí hnízdo obžalovaný z napomáhania dotačného podvodu s cieľom získať takmer 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra a z poškodenia finančných záujmov EÚ. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Okrem neho je v prípade obžalovaná aj bývalá manažérka Jana Nagyová. Podľa obžaloby Babiš a Nagyová účelovo tajili, že skutočným žiadateľom o dotáciu je koncern Agrofert.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)