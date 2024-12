Rozsudok v kauze Pelicot bude známy najneskôr v piatok

Avignon 16. decembra (TASR) - Francúz, ktorý sa pred súdom priznal, že desiatkam cudzích mužov umožnil, aby znásilňovali jeho manželku pod vplyvom silných sedatív, v pondelok pred súdom v Avignone požiadal svoju rodinu o odpustenie a ocenil odvahu svojej teraz už bývalej manželky, keď súhlasila, aby súdne pojednávania boli verejné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Verdikt v tomto prípade, ktorý šokoval celé Francúzsko, sa očakáva na budúci týždeň.



Dominique Pelicot (72) sa počas vyšetrovania a pojednávaní priznal, že takmer desať rokov podával svojej vtedajšej manželke Gisele Pelicotovej silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Následne iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali.



Pelicotová (72) sa stala feministickou hrdinkou doma aj v zahraničí. Bola dokonca britskou stanicou BBC zaradená na zoznam 100 najvplyvnejších žien - za to, ako sa na súde postavila svojim agresorom.



Po boku jej dnes už bývalého manžela pred súd v Avignone predstúpilo 50 ďalších mužov vo veku 27 až 74 rokov vrátane jedného, ktorý Pelicotovú nezneužíval, ale namiesto toho s Policotovou pomocou znásilnil vlastnú manželku.



Prokuratúra pre obvinených žiada tresty odňatia slobody od štyroch do 20 rokov.



Pelicot sa vo svojej záverečnej reči požiadal rodinu o odpustenie za to, čo urobil, i za to, čím si jeho príbuzní museli prejsť od odhalenia celej kauzy pred štyrmi rokmi. Dodal, že sa za svoje konanie hanbí. Piatim sudcom, ktorí nad ním koncom týždňa vynesú rozsudok, povedal: "Zvyšok môjho života máte vo svojich rukách." Vyhlásil tiež, že svoju rodinu miluje a nemožnosť vídať svojich blízkych je preňho horšia ako zbavenie slobody.



Možnosť predniesť záverečnú reč dostali aj Pelicotovi spoluobvinení v prípade - 32 z nich je stíhaných na slobode, 18 sú vo väzbe, 51. je na úteku a preto je súdený v neprítomnosti, doplnil denník Le Monde.



Trestný súd departementu Vaucluse sa po poslednom udelení slova obžalovaným odobral na poradu. Predseda súdu Roger Arata spresnil, že záverečné pojednávanie sa uskutoční vo štvrtok dopoludnia. Pripustil, že rozsudky môžu byť vynesené aj neskôr - vo štvrtok popoludní alebo v piatok ráno.