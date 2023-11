Rozvedenej matke v Rusku nariadili exekútori vstúpiť do armády

Moskva 1. novembra (TASR) - Rozvedenej ruskej matke dvoch detí nariadili exekútori v sibírskom meste Krasnojarsk nastúpiť na vojenskú službu, aby tak splatila svoje dlhy. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy tlačovej agentúry DPA, ktorá citovala ruské médiá.



Žena našla pod stieračmi svojho auta list, v ktorom bolo predvolanie na miestny vojenský odvodový úrad, informovala v utorok miestna spravodajská webstránka NGS24.RU. Z predvolania vyplývalo, že má narukovať do ruskej armády ako radová vojačka.



Ruska má dve deti vo veku deväť a 13 rokov. Údajne si chcela zrekonštruovať byt a vzala si preto pôžičku vo výške 800.000 rubľov (8105 eur), ktorú však po rozvode načas nesplácala. Začalo sa tak voči nej exekučné konanie.



Rusko spustilo pred vyše 20 mesiacmi inváziu na Ukrajinu. Na jeseň minulého roka následne - pre rozsiahle straty na bojisku - vyhlásilo čiastočnú mobilizáciu 300.000 vojakov a bývalých brancov.



Ruské vedenie sa chce podľa nezávislých pozorovateľov vyhnúť ďalšej mobilizácii, ktorá by mu mohla pred budúcoročnými voľbami spôsobiť pokles popularity. Namiesto toho sa teraz Moskva spolieha na krátkodobé kontrakty s vojakmi. Ruské úrady zároveň len nedávno oznámili, že do armády sa už môžu hlásiť aj ženy.