ROZVODNENÝ IPEĽ: Medzi Slovenskom a Maďarskom zatvorili už druhý most
Ide už o druhý cestný objekt na tomto úseku hranice, ktorý musel byť v uplynulých dňoch vyradený z prevádzky.
Autor TASR
Budapešť 9. februára (TASR) - Povodňová situácia na rieke Ipeľ si vyžiadala uzavretie ďalšieho hraničného priechodu medzi Slovenskom a Maďarskom. Pre stúpajúcu hladinu v pondelok o 13.00 h uzatvorili most Most sv. Barbory spájajúci obec Ipeľské Predmostie na slovenskej strane s maďarskou obcou Drégelypalánk. S odvolaním sa na server police.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Pobočka maďarskej správy ciest Magyar Közút Nonprofit v Novohradskej stolici prikročila k tomuto opatreniu z bezpečnostných dôvodov.
Ide už o druhý cestný objekt na tomto úseku hranice, ktorý musel byť v uplynulých dňoch vyradený z prevádzky.
Prvý most pre vysokú hladinu rieky Ipeľ zatvorili v sobotu 7. februára medzi obcami Vrbovka a Őrhalom. Hladina toku v kritických úsekoch naďalej dosahuje úrovne povodňovej aktivity.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
