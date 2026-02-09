Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ROZVODNENÝ IPEĽ: Medzi Slovenskom a Maďarskom zatvorili už druhý most

Ilustračné foto. Foto: TASR – Lukáš Mužla

Ide už o druhý cestný objekt na tomto úseku hranice, ktorý musel byť v uplynulých dňoch vyradený z prevádzky.

Autor TASR
Budapešť 9. februára (TASR) - Povodňová situácia na rieke Ipeľ si vyžiadala uzavretie ďalšieho hraničného priechodu medzi Slovenskom a Maďarskom. Pre stúpajúcu hladinu v pondelok o 13.00 h uzatvorili most Most sv. Barbory spájajúci obec Ipeľské Predmostie na slovenskej strane s maďarskou obcou Drégelypalánk. S odvolaním sa na server police.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Pobočka maďarskej správy ciest Magyar Közút Nonprofit v Novohradskej stolici prikročila k tomuto opatreniu z bezpečnostných dôvodov.

Ide už o druhý cestný objekt na tomto úseku hranice, ktorý musel byť v uplynulých dňoch vyradený z prevádzky.

Prvý most pre vysokú hladinu rieky Ipeľ zatvorili v sobotu 7. februára medzi obcami Vrbovka a Őrhalom. Hladina toku v kritických úsekoch naďalej dosahuje úrovne povodňovej aktivity.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

