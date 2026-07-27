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Rozwoj Plus expremiéra Morawieckého by sa dostal do parlamentu
Vyplýva to z prvého prieskumu od vylúčenia skupiny okolo expremiéra zo strany Právo a spravodlivosť (PiS).
Autor TASR
Varšava 27. júla (TASR) - Hypotetická nová strana Rozwoj Plus bývalého poľského premiéra Mateusza Morawieckého by v prípade účasti v parlamentných voľbách získala podporu 7,5 percenta voličov. Vyplýva to z prvého prieskumu od vylúčenia skupiny okolo expremiéra zo strany Právo a spravodlivosť (PiS). Prieskum vykonala agentúra United Surveys pre portál Wirtualna Polska. Informuje varšavský spravodajca TASR podľa aentúry PAP.
Najsilnejšou stranou by zostala vládna Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska so ziskom 28,5 percenta hlasov. Opozičnú stranu PiS by podporilo takmer 16 percent opýtaných, Konfederáciu 13,5 percenta a krajne pravicovú Konfederáciu poľskej koruny trestne stíhaného europoslanca Grzegorza Brauna vyše 12 percenta. Do Sejmu by sa dostala aj Ľavica so ziskom necelých 8 percent.
Pod päťpercentnou hranicou by zostali koaličná Poľská ľudová strana (PSL) s podporou vyše troch percent, opozičná strana Razem a koaličné Poľsko 2050. Nerozhodnutých bolo takmer deväť percent respondentov.
Prepočet výsledkov na mandáty naznačuje, že strany súčasnej vlády KO a Ľavica by spolu obsadili 207 kresiel, zatiaľ čo PiS, Rozvoj Plus, Konfederácia a Konfederácia poľskej koruny by mali 253 mandátov, teda väčšinu v 460-člennom Sejme.
Prieskum skúmal aj scenár bez účasti Rozwoja Plus. V takom prípade by podpora PiS vzrástla na 21,5 percenta, Konfederácie na 14,5 percenta a KO na 29,4 percenta. PiS spolu s oboma Konfederáciami by podľa prepočtu získali 258 mandátov, kým KO a Ľavica 202.
Prieskum bol uskutočnený v reakcii na piatkové oznámenie predsedu PiS Jaroslawa Kaczyňského o vylúčení približne 30 poslancov strany, ktorí do štvrtkovej polnoci nevystúpili z vnútrostraníckych združení, akým bol aj Rozwoj Plus. Podľa Morawieckeho za ním stojí 40 poslancov Sejmu, senátor a traja europoslanci. V prípade založenia vlastného klubu by zoskupenie bolo treťou najväčšou silou v Sejme.
Prieskum United Surveys sa uskutočnil 24. a 25. júla na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Najsilnejšou stranou by zostala vládna Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska so ziskom 28,5 percenta hlasov. Opozičnú stranu PiS by podporilo takmer 16 percent opýtaných, Konfederáciu 13,5 percenta a krajne pravicovú Konfederáciu poľskej koruny trestne stíhaného europoslanca Grzegorza Brauna vyše 12 percenta. Do Sejmu by sa dostala aj Ľavica so ziskom necelých 8 percent.
Pod päťpercentnou hranicou by zostali koaličná Poľská ľudová strana (PSL) s podporou vyše troch percent, opozičná strana Razem a koaličné Poľsko 2050. Nerozhodnutých bolo takmer deväť percent respondentov.
Prepočet výsledkov na mandáty naznačuje, že strany súčasnej vlády KO a Ľavica by spolu obsadili 207 kresiel, zatiaľ čo PiS, Rozvoj Plus, Konfederácia a Konfederácia poľskej koruny by mali 253 mandátov, teda väčšinu v 460-člennom Sejme.
Prieskum skúmal aj scenár bez účasti Rozwoja Plus. V takom prípade by podpora PiS vzrástla na 21,5 percenta, Konfederácie na 14,5 percenta a KO na 29,4 percenta. PiS spolu s oboma Konfederáciami by podľa prepočtu získali 258 mandátov, kým KO a Ľavica 202.
Prieskum bol uskutočnený v reakcii na piatkové oznámenie predsedu PiS Jaroslawa Kaczyňského o vylúčení približne 30 poslancov strany, ktorí do štvrtkovej polnoci nevystúpili z vnútrostraníckych združení, akým bol aj Rozwoj Plus. Podľa Morawieckeho za ním stojí 40 poslancov Sejmu, senátor a traja europoslanci. V prípade založenia vlastného klubu by zoskupenie bolo treťou najväčšou silou v Sejme.
Prieskum United Surveys sa uskutočnil 24. a 25. júla na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)