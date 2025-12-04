< sekcia Zahraničie
RSF: Budúcnosť verejnoprávnych médií v Poľsku a Litve je ohrozená
Autor TASR
Paríž 4. decembra (TASR) - V poľskom a litovskom parlamente sa v decembri bude hlasovať o zákonoch, ktoré podľa mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) oslabia tamojšie verejnoprávne médiá. RSF preto vo štvrtok vyzvala obe krajiny na dodržiavanie nariadenia Európskej únie o slobode médií (EMFA), informuje TASR.
V Poľsku sa parlamentná väčšina premiéra Donalda Tuska chystá schváliť štátny rozpočet, ktorý vyčlení pre Poľský rozhlas a Poľskú televíziu (TVP) len 0,06 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Minulý rok navrhlo ministerstvo kultúry 0,09 percenta HDP, v roku 2023 0,10 percenta, hoci podľa odhadov Európskej vysielacej únie (EBU) je európsky priemer 0,12 percenta. Práve EBU vyzýva vládu, aby od škrtov ustúpila, keďže sú podľa nej nezlučiteľné s implementáciou EMFA.
Legislatíva EÚ prijatá v apríli 2024 a v platnosti od augusta tohto roku je podľa RSF podkopávaná aj v susednej Litve. Vládna koalícia predošlý mesiac presadila zmrazenie rozpočtu verejnoprávneho vysielateľa LRT na najbližšie tri roky. Od roku 2029 má tiež klesnúť podiel financovania z dane z príjmu a zo spotrebných daní.
Návrh predložila koaličná strana Úsvit Nemanu (Nemuno aušra), ktorú RSF označuje za nepriateľskú voči novinárom, pretože odhaľujú prepojenia strany s Ruskom a Bieloruskom. Koalícia chce podľa organizácie pokračovať v ďalšom oslabovaní verejnoprávneho vysielateľa a parlament aktuálne rokuje o novele zákona, ktorá by znížila ochranu nezávislosti LRT. Novela by umožnila dozornej rade odvolať generálneho riaditeľa šiestimi hlasmi z dvanástich namiesto súčasných ôsmich aj bez povinnosti dokázať, že konal v rozpore s verejným záujmom.
„Podkopávaním finančnej situácie verejnoprávneho vysielania sa poľská a litovská vláda vydávajú na nebezpečnú pôdu: potenciálne porušenie EMFA a jasné porušenie práva občanov na spoľahlivé informácie... Je čas, aby tieto dve krajiny dodržali záväzky, ktoré v posledných rokoch prijali v oblasti slobody tlače,“ uviedol Pavol Szalai, riaditeľ pražskej pobočky RSF.
Podľa júlovej správy RSF o verejnoprávnych médiách čelia verejnoprávni vysielatelia politickým a finančným tlakom vo viac než polovici členských štátov EÚ. December bude podľa RSF pre budúcnosť verejnoprávnych médií v Poľsku a Litve mimoriadne dôležitý. V poslednom Indexe slobody tlače od RSF obsadila Litva 14. a Poľsko 31. miesto.
