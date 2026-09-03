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RSF je pobúrená oslobodením Fenecha v prípade vraždy Galiziovej
Caruanovú Galiziovú zavraždili 16. októbra 2017 bombou nastraženou v aute, ktorá vybuchla počas jazdy neďaleko jej domu v Bidniji.
Autor TASR
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Paríž 2. septembra (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyjadrila „mimoriadne pobúrenie“ v súvislosti s verdiktom maltskej súdnej poroty, ktorá v stredu oslobodila podnikateľa Yorgena Fenecha od obžaloby z účasti na vražde investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Európske centrum pre slobodu tlače a médií (ECPMF) vo svojej reakcii varovalo, že neschopnosť zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti v tomto prípade vysiela „znepokojujúci odkaz“ tým, ktorí útočia na novinárov a zabíjajú ich, informovala agentúra AP.
„Verdikt znamená, že takmer deväť rokov po vražde Daphne Caruanovej Galiziovej maltské úrady nedokázali odhaliť a odsúdiť hlavného organizátora,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ pražskej kancelárie RSF Pavol Szalai. RSF vo vyhlásení vyjadrila solidaritu rodine zavraždenej novinárky, ktorá už roky bojuje za spravodlivosť, a vyzvala maltské úrady, aby prijali opatrenia na ochranu novinárov a slobody médií, informuje TASR.
Porota maltského súdu v stredu po približne ôsmich hodinách rokovania oslobodila Fenecha od obžaloby zo spoluúčasti na vražde a zo zločinného spolčenia s cieľom zavraždiť Caruanovú Galiziovú. Za jeho nevinu v oboch bodoch obžaloby hlasovalo osem z deviatich porotcov, pričom na odsúdenie bolo potrebných najmenej šesť hlasov.
Caruanovú Galiziovú zavraždili 16. októbra 2017 bombou nastraženou v aute, ktorá vybuchla počas jazdy neďaleko jej domu v Bidniji. Jej vražda vyvolala na Malte protesty, ktoré prispeli k pádu vlády premiéra Josepha Muscata, a upozornila aj na „kultúru beztrestnosti“ v krajine.
Novinárka sa vo svojich investigatívnych článkoch venovala okrem iného ľuďom z okruhu vtedajšieho premiéra Muscata a ich údajným väzbám na spoločnosti v daňových rajoch. V čase smrti čelila viac ako 40 žalobám za ohováranie.
Podľa svedectva syna zavraždenej, novinára Matthewa Caruanu Galiziu, ktoré zaznelo pred súdom, sa Daphne Caruanová Galiziová v posledných dňoch života venovala pátraniu po údajnej korupcii v projekte ElectroGas, súvisiacom s výstavbou elektrárne na zemný plyn.
Prokurátori neskôr na základe dôkazov a svedectva Melvina Theumu, ktorý sa priznal, že bol sprostredkovateľom vraždy, obvinili z jej objednania podnikateľa Yorgena Fenecha, jedného z kľúčových akcionárov spoločnosti ElectroGas a človeka s väzbami na mafiánske a politické kruhy.
Po tom, čo Theuma v roku 2019 získal milosť výmenou za informácie o vražde, bolo v kauze odsúdených päť mužov: bratia Alfred a George Degiorgiovci boli v roku 2022 uznaní za vinných z inštalácie a odpálenia bomby vo vozidle novinárky; Vincent Muscat si v roku 2021 vyjednal zníženie trestu výmenou za svoju výpoveď, ktorá v roku 2025 prispela k odsúdeniu Roberta Agiusa a Jamieho Vellu za dodanie výbušnín použitých pri útoku.
AP doplnila, že v indexe slobody tlače RSF za rok 2026 sa Malta umiestnila na 67. mieste zo 180 krajín a území, čo je piate najhoršie miesto spomedzi 27 členských štátov Európskej únie.
„Verdikt znamená, že takmer deväť rokov po vražde Daphne Caruanovej Galiziovej maltské úrady nedokázali odhaliť a odsúdiť hlavného organizátora,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ pražskej kancelárie RSF Pavol Szalai. RSF vo vyhlásení vyjadrila solidaritu rodine zavraždenej novinárky, ktorá už roky bojuje za spravodlivosť, a vyzvala maltské úrady, aby prijali opatrenia na ochranu novinárov a slobody médií, informuje TASR.
Porota maltského súdu v stredu po približne ôsmich hodinách rokovania oslobodila Fenecha od obžaloby zo spoluúčasti na vražde a zo zločinného spolčenia s cieľom zavraždiť Caruanovú Galiziovú. Za jeho nevinu v oboch bodoch obžaloby hlasovalo osem z deviatich porotcov, pričom na odsúdenie bolo potrebných najmenej šesť hlasov.
Caruanovú Galiziovú zavraždili 16. októbra 2017 bombou nastraženou v aute, ktorá vybuchla počas jazdy neďaleko jej domu v Bidniji. Jej vražda vyvolala na Malte protesty, ktoré prispeli k pádu vlády premiéra Josepha Muscata, a upozornila aj na „kultúru beztrestnosti“ v krajine.
Novinárka sa vo svojich investigatívnych článkoch venovala okrem iného ľuďom z okruhu vtedajšieho premiéra Muscata a ich údajným väzbám na spoločnosti v daňových rajoch. V čase smrti čelila viac ako 40 žalobám za ohováranie.
Podľa svedectva syna zavraždenej, novinára Matthewa Caruanu Galiziu, ktoré zaznelo pred súdom, sa Daphne Caruanová Galiziová v posledných dňoch života venovala pátraniu po údajnej korupcii v projekte ElectroGas, súvisiacom s výstavbou elektrárne na zemný plyn.
Prokurátori neskôr na základe dôkazov a svedectva Melvina Theumu, ktorý sa priznal, že bol sprostredkovateľom vraždy, obvinili z jej objednania podnikateľa Yorgena Fenecha, jedného z kľúčových akcionárov spoločnosti ElectroGas a človeka s väzbami na mafiánske a politické kruhy.
Po tom, čo Theuma v roku 2019 získal milosť výmenou za informácie o vražde, bolo v kauze odsúdených päť mužov: bratia Alfred a George Degiorgiovci boli v roku 2022 uznaní za vinných z inštalácie a odpálenia bomby vo vozidle novinárky; Vincent Muscat si v roku 2021 vyjednal zníženie trestu výmenou za svoju výpoveď, ktorá v roku 2025 prispela k odsúdeniu Roberta Agiusa a Jamieho Vellu za dodanie výbušnín použitých pri útoku.
AP doplnila, že v indexe slobody tlače RSF za rok 2026 sa Malta umiestnila na 67. mieste zo 180 krajín a území, čo je piate najhoršie miesto spomedzi 27 členských štátov Európskej únie.