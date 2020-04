RSF má obavy, že Orbánova vláda prevezme úplnú kontrolu nad médiami

Brusel 1. apríla (TASR) - Novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v stredu upozornila, že "Orbánov orwellovský zákon" dláždi v Maďarsku cestu pre "štát informačnej polície".



RSF v správe pre médiá upozornila na obavy, že vláda Viktora Orbána prevezme úplnú kontrolu nad národnými médiami po tom, ako sa jej pod tlakom pandémie COVID-19 podarilo presadiť právnu normu umožňujúcu výnimočný stav a vládnutie iba za pomoci dekrétov a bez účasti parlamentu. Predstavitelia RSF preto vyzvali inštitúcie EÚ, aby bezodkladne podnikli kroky, ktoré by zabránili zániku slobody tlače a spolu s tým aj demokracie v Maďarsku.



Nová právna norma obsahuje aj ustanovenie o trestoch do päť rokov vo väzení za šírenie falošných správ. Orbánova vláda ešte pred vstúpením tohto zákona do platnosti obvinila nezávislé médiá zo zverejnenia dezinformácií o pandémii koronavírusu.



Podľa RSF existuje riziko, že vláda môže svojvoľne rozhodnúť, či je niektorá mediálna správa pravdivá alebo nepravdivá, čo znamená, že nový zákon umožňuje vláde vykonávať priamu kontrolu nad redakciami médií, ktorých spravodajstvo sa odkláňa od línie výkonnej moci. To by mohlo vyústiť do likvidácie posledných zvyškov nezávislého mediálneho priestoru v krajine a zavádzania prísneho systému cenzúry pod zámienkou boja proti pandémii koronavírusu.



RSF v tejto súvislosti upozornila, že bola to práve vláda a provládne médiá, ktoré nebezpečenstvo koronavírusu najskôr podcenili a potom zo šírenia nákazy v Maďarsku obvinili migrantov. Nezávislé médiá podľa organizácie oveľa zodpovednejšie informovali o novej epidémii, keď však poukázali na chyby, ktoré vláda pri riešení krízy urobila, spustila sa proti nim nová vlna nenávisti. Provládna spravodajská stránka a štátne médiá obvinili nezávislé spravodajské stránky Index.hu a 24.hu zo šírenia nepravdivých informácií o pandémii. Opozičné médiá boli obvinené, že "neobhajujú maďarský národ", boli označené za "spolupracovníkov koronavírusu" a padli aj výzvy na zatýkanie.



"Tento orwellovský zákon zavádza plne rozvinutý informačný policajný štát v srdci Európy," opísal situáciu vedúci pobočky RSF pre EÚ a Balkán Pavol Szalai. V správe pre médiá dodal, že "všetky európske inštitúcie sa musia zmobilizovať, aby zachránili to, čo v Maďarsku ešte zo slobodnej tlače zostalo".



Podľa stanoviska RSF Orbánom presadený zákon odporuje európskym hodnotám zakotveným v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ako aj základným právam zaručeným Európskym dohovorom o ľudských právach. Inštitúcie EÚ by preto mali využiť všetky mechanizmy, ktoré majú k dispozícii, najmä právny postup podľa článku 7 ZEÚ, aby zabránili maďarskej vláde transformovať Maďarsko na protidemokratický režim, ktorý zlikviduje slobodu tlače. RSF vyzvala aj Radu Európy (RE), aby sa zapojila do dialógu s Budapešťou s cieľom dosiahnuť zrušenie uvedeného zákona.



RSF zároveň upozornila, že Maďarsko bolo vlani na 87. mieste Svetového indexu slobody tlače, ktorý zmapoval situáciu v 180 krajinách sveta. Pre Maďarsko to v roku 2019 znamenalo pokles o 14 priečok voči situácii z roku 2018.











