RSF: Maďarsko v rebríčku slobody tlače kleslo až na 92. miesto

Budapešť 20. apríla (TASR) - Maďarsko si v aktuálnom rebríčku slobody tlače pohoršilo medziročne o tri miesta a obsadilo až 92. priečku. Vyplýva to z výročného rebríčka slobody tlače medzinárodnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorý bol zverejnený v utorok.



RSF v tejto súvislosti varovala, že žurnalistika je do nejakej miery obmedzovaná v takmer troch štvrtinách zo 180 krajín, ktoré tento index pokrýva.



Správa RSF v súvislosti s Maďarskom zdôrazňuje, že tamojšia vláda zneužila koronavírusovú pandémiu na posilnenie svojej moci a zvýšila aj svoj vplyv na médiá, informoval spravodajský server telex.hu.



Maďarský kabinet presadil úpravy zákonov, v zmysle ktorých hrozia novinárom obvinenia z vydávania falošných správ. Problémom maďarských médií je podľa RSF aj to, že sa im skomplikoval prístup k informáciám týkajúcim sa verejného záujmu.



Ako negatívne príklady z hľadiska slobody médií v Maďarsku boli v správe RSF uvedené reorganizácia spravodajského servera Index.hu či zrušenie rozhlasovej stanice Klubrádió. Za pozitívne príklady boli naopak označené činnosť servera telex.hu a obnovenie fungovania rádia Slobodná Európa.



V rámci Európskej únie je podľa RSF horšia situácia slobody tlače iba v Bulharsku, a pred Maďarskom sú v tomto rebríčku aj európske krajiny ako Albánsko, Moldavsko a Severné Macedónsko.



Na čele rebríčka je Nórsko, nasleduje Fínsko, Švédsko a Dánsko a Kostarika. Na opačnom konci sa umiestnili Eritrea, Severná Kórea, Turkménsko, Čína a Džibutsko. Slovenskej republike patrí v aktuálnom vydaní indexu slobody tlače 35. miesto, čo je pokles o dve miesta oproti vlaňajšku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)