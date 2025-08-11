< sekcia Zahraničie
Reportéri bez hraníc obvinili armádu Izraela z vraždy novinára v Gaze
Autor TASR
Paríž 11. augusta (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v pondelok odsúdila zabitie novinára Anása aš-Šarífa z arabskej spravodajskej televízie al-Džazíra, ktorého podľa RSF zavraždila izraelská armáda. Tá potvrdila, že cieľom jej útoku v meste Gaza bol práve Šaríf, ktorý bol podľa nej „teroristom“ napojeným na palestínske militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
RSF vyhlásila, že Šaríf bol jedným z najznámejších novinárov z Pásma Gazy a „hlasom utrpenia, ktoré Izrael spôsobil Palestínčanom v Gaze“. Organizácia „dôrazne a s hnevom odsudzuje priznanú vraždu Šarífa a ďalších novinárov izraelskou armádou“.
Al-Džazíra v nedeľu oznámila, že pri izraelskom útoku na mesto Gaza boli zabití piati jej zamestnanci. Televízia tiež uviedla, že útok bol zrejme cielený. Šaríf sa čase útoku nachádzal v stane pre žurnalistov umiestnenom pred hlavným vchodom do nemocnice aš-Šifá.
AFP informuje, že 28-ročný Šaríf bol jednou z najznámejších tvárí arabskej televízie a denne podával správy o dianí v Pásme Gazy, kde už 22 mesiacov bojujú izraelské jednotky proti militantom Hamasu.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že cieľom jej útoku v meste Gaza bol „terorista“ aš-Šaríf, ktorý sa vydával za novinára al-Džazíry. Aš-Šaríf bol podľa IDF „vodcom teroristickej bunky teroristickej organizácie Hamas a bol zodpovedný za raketové útoky na izraelských civilistov a jednotky izraelskej armády“.
Podľa RSF sú izraelské tvrdenia o Šarífovi nepodložené. RSF upozornila, že počas prebiehajúcej vojny v palestínskej enkláve zahynulo takmer 200 novinárov. Al-Džazíra uvádza, že pri izraelských útokoch v Gaze zahynulo od októbra 2023 až takmer 270 novinárov.
Médiá podali na Medzinárodný trestný súd štyri žaloby proti Izraelu za údajné „vojnové zločiny spáchané na novinároch v Gaze,“ píše AFP.
„Izraelská armáda pri (nedeľňajšom) cielenom útoku napodobnila známu, už otestovanú metódu, najmä proti novinárom al-Džazíry,“ uviedla RSF. Poukázala pri tom na zabitie dvoch novinárov tejto spravodajskej televízie z 31. júla 2024. Jedným z nich bol reportér Ismáíl Ghúl, ktorého izraelská armáda obvinila z členstva v elitnej jednotke Hamasu s názvom Nuchba, ktorá sa podieľala na útoku palestínskeho hnutia na Izrael 7. októbra 2023.
RSF tiež vyzvala štáty, aby zasiahli a uviedla, že Bezpečnostná rada OSN by mala zasadnúť a trvať na ochrane novinárov v zónach konfliktov.
„Bez silnej akcie medzinárodného spoločenstva na zastavenie izraelskej armády...budeme zrejme pozorovať viac takýchto mimosúdnych vrážd mediálnych pracovníkov,“ konštatovala organizácia.
