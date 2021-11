Novinárov, ktorí pokrývajú olympiádu v Pekingu, vyzvali na opatrnosť

Berlín 29. novembra (TASR) - Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) odporučila v pondelok zahraničným novinárom, aby boli opatrní pri informovaní z nadchádzajúcich zimných olympijských hier v Pekingu. Zároveň zverejnila rozsiahly katalóg odporúčaní. Informovala o tom agentúra DPA.



Zimné olympijské hry sú v čínskej metropole naplánované na 4. až 20. februára 2022. Vo vyhlásení RSF s názvom "Zástupcovia médií sa musia chrániť" sa uvádza, že žurnalisti, ktorí vycestujú do Číny, by si nemali sťahovať žiadne aplikácie, "ktoré by čínskym úradom umožnili ich sledovanie".



"Urobte všetko pre to, aby ste sa vyhli nátlaku zvonka či už z politických alebo hospodárskych dôvodov, a okamžite odsúďte akékoľvek redakčné zásahy. Odmietnite každú výzvu na cenzúru a sledovanie," uvádza sa v správe.



Zimná olympiáda ponúka čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi "skvelú príležitosť na vylepšenie svojho imidžu a zakrytie svojej katastrofálnej bilancie v oblasti ľudských práv - a to najmä aj s ohľadom na slobodu tlače a informácií", uviedol výkonný riaditeľ RSF pre Nemecko Christian Mihr.



Mediálne pokrývanie je legitímne, médiá si však "musia dávať pozor na pokusy režimu o manipuláciu a chrániť svojich zamestnancov pred sledovaním a prípadným nátlakom", upozornil Mihr. Nemecký olympijský športový zväz musí podľa neho tiež "verejne a jasne požadovať dodržiavanie slobody tlače a ľudských práv".



Podľa Reportérov bez hraníc sa v Číne vo väzení nachádza "najmenej 127 pracovníkov médií - viac než v akejkoľvek inej krajine sveta". "Krajina je na rebríčku slobody tlače z roku 2021 na 177 mieste zo 180, iba dve priečky pred Severnou Kóreou," uvádza sa vo vyhlásení mimovládnej organizácie.