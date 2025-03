Reportéri bez hraníc: Ugandská armáda zbila novinárov počas volieb

Kampala 21. marca (TASR) - Ugandské armádne jednotky údajne fyzicky napadli najmenej 18 novinárov pokrývajúcich voľby v jednej z mestských častí metropoly Kampala, tvrdí organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Novinári boli podľa RSF 13. marca "surovo dobití" členmi ugandskej armády a protiteroristickej jednotky počas pokrývania volieb v severnej štvrti Kawempe hlavného mesta.



"Donútili nás vyzliecť si košele a zakryť si oči, povedali nám, nech si ľahneme na zem a udierali nás palicami a pažbami zbraní," uviedol novinár z ugandského denníka Daily Monitor.



Niektorým vojaci zhabali vybavenie a neskôr ho zničili. Iných naložili do áut a hodiny ich tam nechali sedieť. "Povedali nám, nech si ľahneme do dodávky a tvárime sa, že spíme, nech chrápeme. Donútili nás počítať do 15 a udreli nás pri každom čísle. Okná boli zakryté. Bolo veľmi teplo," uviedol novinár portálu NTV Uganda.



Hovorca armády Chris Magezi nazval násilnosti výsledkom "nedorozumenia a zlej koordinácie", pri ktorej si vojaci "novinárov museli pomýliť s násilnými protestujúcimi".



Riaditeľ RSF pre subsaharskú Afriku Sadibou Marong vyzval na riadne prešetrenie konania, ktoré nazval "extrémnym násilím bezpečnostných zložiek voči jasne identifikovaným novinárom".



RSF uviedli, že pred ugandskými prezidentskými voľbami v roku 2026 je "nevyhnutné, aby novinári mohli pracovať v úplnom bezpečí". Podľa svetového indexu slobody tlače RSF je Uganda na 128. mieste zo 180. Miestni novinári podľa organizácie čelia fyzickému násiliu, porušovaniu ľudských slobôd a právnym obmedzeniam.