Reportéri bez hraníc vyzvali Litvu, aby vyšetrovala odklon lietadla

Brusel 26. mája (TASR) - Novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zaslala v stredu list litovskej generálnej prokuratúre, v ktorom požaduje, aby nútené odklonenie lietadla linky RF4978 z Atén do Vilniusu bieloruskými vzdušnými silami, ktoré sa udialo na priamy podnet prezidenta Alexandra Lukašenka, bolo vyšetrované ako "trestný čin únosu lietadla" tak, ako to definuje litovský trestný zákonník.



Stavovská novinárska organizácia odmietla dôvody bombovej výstrahy, o ktoré sa opiera Minsk, aby ospravedlnil odklon lietadla, a označila ich za falošné a vykonštruované, pričom hlavným cieľom tejto akcie bolo zatknúť nepohodlného novinára Ramana Prataseviča.



"Rozhodli sme sa podať sťažnosť na samotného Alexandra Lukašenka, pretože bol priamym podnecovateľom tohto únosu na teroristické účely, a tento výraz nie je neprimeraný," uviedol generálny tajomník RSF Christophe Deloire.



Upozornil, že litovský trestný zákonník vníma únos lietadla ako trestný čin a "ohrozovanie životov alebo zdravia posádky alebo cestujúcich", a "teroristický cieľ" definuje ako "zámer zastrašiť verejnosť alebo časť verejnosti".



"Týmto bezprecedentným činom chcel Lukašenko posilniť zastrašovanie verejnosti, najmä novinárov," odkázal Deloire. A dodal, že incident z 23. mája podľa litovského práva predstavuje jasný trestný čin. Išlo o hrozbu použitia ozbrojenej sily vojenským lietadlom proti civilnému lietadlu s cieľom zmeniť smer letu pod falošnou zámienkou bombového poplachu. To článok 251 trestného zákona Litvy vníma ako "únos lietadla za pomoci strelných zbraní, výbušnín alebo iných prostriedkov ohrozujúcich život alebo zdravie posádky alebo cestujúcich v lietadle".



Podnet Reportérov bez hraníc na litovskú generálnu prokuratúru spresňuje, že príkaz Alexandra Lukašenka vyslať vojenské lietadlo MiG-29 na zadržanie letu spoločnosti Ryanair predstavoval "ohrozenie života alebo zdravia posádky alebo cestujúcich".



"Niet pochýb o tom, že Pratasevičovo zatknutie po bezprecedentnom únose medzinárodného lietadla má za cieľ zastrašiť všetkých bieloruských novinárov vnútri i mimo krajiny. Táto udalosť im má ukázať, že nech sú kdekoľvek, môžu byť režimom zadržaní a uväznení. Ukazuje to, že režim nebude váhať zatknúť každého, kto to kritizuje," zdôraznili RSF vo svojom vyhlásení.



RSF sa tiež domnievajú, že "útok" na európske lietadlo letiace medzi dvoma hlavnými mestami krajín EÚ, registrované v členskom štáte EÚ (Poľsko) a patriace spoločnosti so sídlom v ďalšom členskom štáte EÚ (Írsko), znamená zároveň pokus o destabilizáciu Európskej únie.



Podnet Reportérov bez hraníc sa týka bieloruského prezidenta a akejkoľvek inej osoby, ktorú môžu vyšetrovatelia označiť ako zodpovednú za tento incident.