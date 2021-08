Organizácia RSF vyzýva USA na plán evakuácie afganských novinárov

Paríž 21. augusta (TASR) - Organizácia na ochranu novinárov Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvala v sobotu amerického prezidenta Joea Bidena, aby vytvoril "špeciálny plán na evakuáciu ohrozených afganských žurnalistov" z metropoly Kábul, ktorá je pod kontrolou militantného hnutia Taliban. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Podľa organizácie RSF sa v súčasnosti zdá, že USA sa starajú iba o evakuáciu "svojich vlastných občanov a bývalých zamestnancov".



"Toto bráni evakuácii tých ľudí na zoznamoch osôb v citlivej situácii, ktorí sú v ohrození," dodala organizácia.



"Dostávame desiatky a desiatky naliehavých žiadostí o evakuáciu," vyhlásil šéf RSF Christophe Deloire.



"Problémom dnes nie je dostať vízum alebo sedadlo v lietadle - týmto ľuďom treba umožniť vôbec sa dostať do lietadla," vysvetlil Deloire.



Táto mimovládna organizácia vyzýva USA, aby odložili ukončenie svojej vojenskej operácie na letisku v Kábule dovtedy, kým sa do lietadiel nedostanú novinári a ľudskoprávni aktivisti z rôznych krajín a organizácií.



"Bude fyzicky nemožné dokončiť evakuáciu všetkých týchto veľmi ohrozených ľudí, vrátane afganských novinárov, do 31. augusta," doplnili RSF.



"V stávke je povesť Spojených štátov ako ochrancu slobody tlače a ľudských práv," uviedol Deloire.



Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) oznámila, že dostala "stovky žiadostí o pomoc" od afganských žurnalistov, väčšinou od žien, ktoré prežívajú "paniku a strach".



Taliban v stredu hľadal novinára z rozhlasovej a televíznej stanice Deutsche Welle (DW). Ten sa však už nachádza v Nemecku, a tak militanti zastrelili člena jeho rodiny a vážne zranili ďalšieho príbuzného, uviedla nemecká rozhlasová stanica.