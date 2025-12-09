< sekcia Zahraničie
RSF: Za posledný rok zahynulo 67 novinárov pre výkon svojej práce
Najnebezpečnejšou oblasťou je podľa organizácie naďalej Pásmo Gazy, kde prišlo o život 29 reportérov.
Autor TASR
Paríž 9. decembra (TASR) - Šesťdesiatsedem novinárov prišlo za uplynulých 12 mesiacov o život v súvislosti s výkonom svojej práce. Väčšina z nich sa stala obeťou vojny alebo zločineckých sietí, oznámila v utorok organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najnebezpečnejšou oblasťou je podľa organizácie naďalej Pásmo Gazy, kde prišlo o život 29 reportérov. Druhou najnebezpečnejšou je Mexiko s deviatimi úmrtiami. „Každý zosnulý novinár a každý zadržaný reportér je pre nás v Nemecku varovaním, že ktokoľvek, kto útočí na novinárov, nás všetkých pripravuje o právo na neobmedzený prístup k informáciám,“ povedala šéfka RSF v Nemecku Anja Osterhausová.
Vlády po celom svete musia konať, zdôraznila. „Keď tí, ktorí kriticky informujú, musia bojovať o svoju slobodu alebo dokonca o svoj život, je ohrozená demokracia na celom svete,“ dodala Osterhausová.
Podľa správy je v súčasnosti vo väzení 503 novinárov v 62 krajinách. Najviac ich je v Číne (121), nasledujú Rusko (48) a Mjanmarsko (47). Rusko zadržiava najviac zahraničných novinárov – 26 Ukrajincov, nasleduje Izrael s 20 Palestínčanmi. Okrem toho je 135 zamestnancov médií nezvestných, niektorí už viac ako 30 rokov. Novinári zmizli v 137 krajinách, väčšina z nich na Blízkom východe a v Latinskej Amerike. Situácia je obzvlášť závažná i v Sýrii, kde sa mnohí reportéri stratili počas vlády predchádzajúceho lídra Bašára Asada. Mexiko je na druhom mieste v počte nezvestných pracovníkov médií.
Najnebezpečnejšou oblasťou je podľa organizácie naďalej Pásmo Gazy, kde prišlo o život 29 reportérov. Druhou najnebezpečnejšou je Mexiko s deviatimi úmrtiami. „Každý zosnulý novinár a každý zadržaný reportér je pre nás v Nemecku varovaním, že ktokoľvek, kto útočí na novinárov, nás všetkých pripravuje o právo na neobmedzený prístup k informáciám,“ povedala šéfka RSF v Nemecku Anja Osterhausová.
Vlády po celom svete musia konať, zdôraznila. „Keď tí, ktorí kriticky informujú, musia bojovať o svoju slobodu alebo dokonca o svoj život, je ohrozená demokracia na celom svete,“ dodala Osterhausová.
Podľa správy je v súčasnosti vo väzení 503 novinárov v 62 krajinách. Najviac ich je v Číne (121), nasledujú Rusko (48) a Mjanmarsko (47). Rusko zadržiava najviac zahraničných novinárov – 26 Ukrajincov, nasleduje Izrael s 20 Palestínčanmi. Okrem toho je 135 zamestnancov médií nezvestných, niektorí už viac ako 30 rokov. Novinári zmizli v 137 krajinách, väčšina z nich na Blízkom východe a v Latinskej Amerike. Situácia je obzvlášť závažná i v Sýrii, kde sa mnohí reportéri stratili počas vlády predchádzajúceho lídra Bašára Asada. Mexiko je na druhom mieste v počte nezvestných pracovníkov médií.