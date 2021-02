Mihr: Súdy musia objasniť úlohu princa Salmána vo vražde Chášukdžího

Berlín 27. februára (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) po zverejnení správy USA o vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího dúfa, že bude nasledovať konkrétne trestné stíhanie osôb zodpovedných za tento zločin.



"Správa len zdôrazňuje dôležitosť nezávislého a zákonného vyšetrovania tejto neuveriteľne brutálnej vraždy. Osoby za ňu zodpovedné musia byť potrestané," uviedol výkonný riaditeľ RSF Christian Mihr v sobotu v Berlíne vo vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Nezávislé súdy musia teraz zaistiť spravodlivosť a objasniť, za čo presne je zodpovedný saudskoarabský princ Muhammad bin Salmán," dodal Mihr z organizácie na ochranu novinárov.



Chášukdžího zavraždilo 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule špeciálne komando z Rijádu.



Novinár v ten deň vošiel do priestorov konzulátu, aby si vyzdvihol dokumenty potrebné na sobáš. Vonku ho čakala snúbenica. Z konzulátu však nikdy nevyšiel a neskôr vyšlo najavo, že jeho telo bolo rozštvrtené. Stále nie sú žiadne stopy po jeho tele.



Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no potom sa stal kritikom tamojšieho režimu. Žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch a písal pre denník The Washington Post, pričom často kritizoval saudskoarabské kráľovstvo.



V odtajnenej správe amerických špionážnych služieb, zverejnenej v piatok, sa uvádza, že operáciu na zadržanie alebo zavraždenie Chášukdžího schválil samotný korunný princ Salmán.



Saudská Arábia túto správu odmietla ako nepravdivú.



"Nesmieme zabúdať, že korunný princ a ďalší vysokopostavení predstavitelia kráľovského dvora sú zodpovední za systematické a rozsiahle prenasledovanie novinárov," napísal Mihr. Dodal, že v súčasnosti je v krajine uväznených najmenej 33 profesionálov z médií.