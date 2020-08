RTBF: Mnohí odborníci majú obavy ohľadom ruskej vakcíny proti COVID-19

Brusel 12. augusta (TASR) - Schválenie prvej vakcíny proti novému typu koronavírusu, ktorá bola vyvinutá Ruskom po menej ako dvoch mesiacoch klinických skúšok na ľuďoch, vzbudzuje obavy vo vedeckej komunite. Uviedla to v utorok večer belgická televízna stanica RTBF.



Podľa RTBF odborníci upozorňujú, že pri absencii úplných údajov o klinických skúškach bude ťažké dôverovať vakcíne, ktorá by mala byť mimo hraníc Ruska predávaná pod obchodnou značkou Sputnik 5. Rovnaký názov mala aj prvá sovietska družica vyslaná na obežnú dráhu Zeme.



Vakcína, o ktorej v utorok informoval ruský prezident Vladimir Putin, by mala byť dostupná na trhu od 1. januára 2021. RTBF však upozornila, že aj napriek snahe Ruska byť prvou krajinou v celosvetovej súťaži o vyvinutie účinnej vakcíny proti chorobe Covid-19 musí ruská strana ešte uskutočniť rozsiahle pokusy na ľuďoch s cieľom získať nevyhnutné údaje dokazujúce jej účinnosť, pričom takéto "uponáhľanie" odborníci na infekčné choroby považujú za "bezohľadné".



Problémom pre imunológov, vedcov, ale aj zdravotnícke orgány a verejnosť z ostatných častí sveta je najmä nedostatok overiteľných údajov o ruskej vakcíne, najmä pokiaľ ide o jej výrobu, bezpečnosť či reakciu ľudského imunitného systému.



RTBF upozornila na reakcie viacerých odborníkov, ktorí rýchly nástup ruskej vakcíny vnímajú skepticky. Ayfer Aliová, špecialistka v oblasti farmaceutického výskumu na Warwick Business School v Spojenom kráľovstve, má napríklad obavy z potenciálnych vedľajších účinkov príliš rýchlo schválenej vakcíny. Belgičan Francois Balloux, riaditeľ Genetického ústavu na Katolíckej univerzite v Leuvene (UCL) sa zasa domnieva, že ide o "bezohľadné a hlúpe rozhodnutie", lebo hromadné očkovanie nevhodne testovanou vakcínou "je neetické".



Podobný názor má podľa RTBF aj Danny Altmann, profesor imunológie na Imperial College v Londýne, podľa ktorého by "vedľajšie škody" spojené s rozširovaním akejkoľvek vakcíny, ktorej bezpečnosť a účinnosť ešte nie sú známe, neprekonateľne prehĺbili súčasné problémy spojené s nákazou Covid-19. Peter Kremsner, odborník z Tübingenskej univerzitnej nemocnice v Nemecku, ktorý pracuje na klinických štúdiách možnej očkovacej látky pre nemeckú inovatívnu spoločnosť CureVac, v tejto súvislosti pripomenul, že "za normálnych okolností musí byť pred schválením novej očkovacej látky testované veľké množstvo ľudí".



"Je nemožné zistiť, či je ruská vakcína naozaj účinná, bez zverejnenia vedeckých dokumentov, ktoré môžeme analyzovať," opísal situáciu Keith Neal, špecialista v odbore epidemiológie a infekčných chorôb na Univerzite v Nottinghame.



RTBF pripomenula, že kým Rusko ako prvé schválilo vakcínu proti Covid-19, vyše pol tucta laboratórií po celom svete práve testuje potenciálne vakcíny na túto chorobu. Niektorí z najväčších farmaceutických výrobcov vrátane spoločností Moderna, Pfizer či AstraZeneca dúfajú, že sa im do konca tohto roka podarí hodnoverne preukázať účinnosť a bezpečnosť svojich vakcín.



