Rubínové topánky z filmu Čarodejník z krajiny Oz mieria do aukcie

Dallas 7. novembra (TASR) – Rubínové topánky, ktoré vo filme Čarodejník z krajiny Oz nosila Judy Garlandová, mieri do aukcie takmer dve desaťročia po tom, ako boli ukradnuté z múzea. Zlodej ich ukradol, pretože si myslel, že sú vyrobené zo skutočných rubínov. TASR informuje na základe správy agentúry AP zverejnenej v stredu.



Topánky ozdobené flitrami a korálikmi zapožičal v roku 2005 Múzeu Judy Garlandovej v meste Grand Rapids v Minnesote zberateľ Michael Shaw.



Topánky sa z múzea stratili v lete 2005, Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ich vypátral v roku 2018. Ku krádeži sa v januári priznal 76-ročný Terry Jon Martin, súd mu však pre chatrné zdravie uložil trest ako už odpykaný.



Martin sa priznal k tomu, že kladivom rozbil dvere a ochranné sklo v múzeu. Podľa právneho zástupcu chcel "ešte naposledy zabodovať". Martin na základe informácií od svojho priateľa s väzbami na mafiu predpokladal, že topánky zdobia skutočné rubíny, inak by neboli poistené na sumu jeden milión amerických dolárov.



Online aukcia sa začala v pondelok a potrvá do 7. decembra, uviedla v pondelok aukčná spoločnosť Heritage Auctions z Dallasu. Okrem Rubínových topánok v nej možno získať napríklad aj končistý čarodejnícky klobúk Zlej čarodejnice zo Západu, ktorú stvárnila Margaret Hamiltonová.