Rubio a Lavrov telefonicky diskutovali o Ukrajine a Iráne
Washington 6. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok telefonoval so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. O telefonáte informovala agentúra AFP s odvolaním sa na americké ministerstvo zahraničných vecí. AFP pripomenula, že rozhovor ministrov sa odohral v deň, keď si ruské útoky na Ukrajine vyžiadali životy najmenej 22 civilistov.
Telefonát sa uskutočnil na Lavrovovu žiadosť. Rubio a Lavrov diskutovali o vzťahoch medzi USA a Ruskom, o vojne na Ukrajine a o Iráne, uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott v krátkom vyhlásení bez ďalších podrobností.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na najnovšie ruské útoky označil za „absolútny cynizmus žiadať o prímerie s cieľom usporiadať propagandistické oslavy, pričom sa každý deň až do toho momentu (začiatku vojenskej prehliadky v Moskve) vykonávajú takéto raketové a dronové útoky.“
Najnovšia vlna vzájomných útokov prišla po tom, ako obe krajiny v pondelok avizovali prímerie. Moskva vyhlásila jednostranné prímerie pri príležitosti osláv Dňa víťazstva na 8. a 9. mája; Ukrajina prisľúbila, že svoje bojové operácie pozastaví už od stredajšej polnoci miestneho času (utorok 23.00 h SELČ). Ukrajinská armáda však bude reagovať na každú útočnú akciu nepriateľa, čo potvrdil aj prezident Zelenskyj.
