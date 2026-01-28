< sekcia Zahraničie
Rubio: Americkí diplomati sa v blízkej budúcnosti vrátia do Venezuely
Spojené štáty minulý týždeň vymenovali za svoju hlavnú diplomatku vo Venezuele Laura Doguovú, bývalú veľvyslankyňu pre Nikaraguu a Honduras.
Autor TASR
Washington 28. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio v stredu uviedol, že očakáva skorý návrat diplomatov USA do Venezuely po zvrhnutí jej prezidenta Nicolása Madura americkými silami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Myslíme si, že budeme schopní rýchlo obnoviť diplomatickú prítomnosť USA v tejto krajine,“ povedal Rubio pred senátnym výborom pre zahraničné vzťahy. Diplomatická misia podľa neho umožní získavať aktuálne informácie a zlepšiť komunikáciu s venezuelskými úradmi, občianskou spoločnosťou a opozíciou.
Spojené štáty minulý týždeň vymenovali za svoju hlavnú diplomatku vo Venezuele Laura Doguovú, bývalú veľvyslankyňu pre Nikaraguu a Honduras. Vyslali už aj misiu, aby posúdila stav veľvyslanectva. USA zatvorili ambasádu vo Venezuele v roku 2019 krátko po tom, čo Washington a ďalšie veľmoci označili prezidenta Madura za nelegitímneho lídra po voľbách, ktoré poznačili nezrovnalosti, píše AFP.
Šéf americkej diplomacie sa okrem toho v stredu vyjadril aj k situácii v Iráne. „Režim je momentálne zrejme slabší ako kedykoľvek predtým a hlavným problémom je,... že nedokáže riešiť jadro sťažností protestujúcich, ktorým je pád ich ekonomiky,“ vyhlásil Rubio.
Minister takisto poskytol vyjadrenia k sporu o Grónsko, pričom uviedol, že očakáva „dobrý výsledok“ rokovaní. „Uskutočnia sa technické stretnutia medzi nami a našimi partnermi z Grónska a Dánska, ktoré sa budú venovať tejto záležitosti. Verím, že sme spustili proces, ktorý prinesie dobrý výsledok pre všetkých,“ dodal minister.
Americký prezident Donald Trump v januári uviedol, že Spojené štáty musia získať Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti, a pohrozil uvalením ciel na viaceré európske krajiny, ktoré sa mu postavili na odpor. Minulý týždeň upustil od hrozby prevziať kontrolu nad strategickým ostrovom silou a po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil zhodu na rámci budúcej dohody ohľadom tohto autonómneho dánskeho územia.
