Rubio: Bez pomoci USA by bola Sýria na pokraji ďalšej občianskej vojny

Washington 20. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v utorok varoval, že Sýriu môže ohroziť ďalšia občianska vojna, ale angažovanosť Spojených štátov jej podľa neho môže zabrániť. Rubio to uviedol na vypočutí pred členmi zahraničného výboru amerického Senátu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a Reuters.



V decembri minulého roka povstalecké sily pod vedením islamistickej organizácie Hajat Tahrír aš-Šám zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Rubio upozornil, že vzhľadom na ich minulosť noví lídri krajiny neboli preverení Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI).



„Majú za sebou ťažkú minulosť, tomu rozumieme,“ pripustil minister. AFP pripomína, že dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara mal blízko k teroristickým skupinám Al-Káida a Islamský štát. Donedávna USA ponúkali za jeho dolapenie odmenu 10 miliónov dolárov.



Ak by USA s prechodnými orgánmi nespolupracovali pre ich minulosť, podľa Rubia by hrozilo, že krajina pod novým vedením by stála pred potencionálnym kolapsom, občianskou vojnou a rozdelením.



Sýriu po skončení občianskej vojny zasiahla vlna násilností. V marci bolo po konflikte zo zvyškami síl verných Asadovi zmasakrovaných viac ako tisíc členov náboženskej skupiny alavitov, ku ktorej patril aj bývalý sýrsky prezident. V apríli juh krajiny zasiahli boje medzi silami vernými novému režimu a milíciami náboženskej menšiny drúzov.



„Krajina zápasí s hlbokou vnútornou nedôverou, pretože Asad tieto skupiny zámerne postavil proti sebe,“ zhodnotil situáciu Rubio.



Trump sa minulý týždeň stretol s dočasným sýrskym prezidentom Šarom a ohlásil zrušenie sankcií uvalených na Sýriu. Všetky ekonomické sankcie v utorok zrušila aj EÚ.