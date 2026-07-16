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Rubio bude viesť konferenciu o krajne ľavicovom politickom terorizme

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Na snímke Marco Rubio. Foto: TASR/AP

Prezident Donald Trump urobil z boja proti ľavicovým skupinám svoju prioritu, pričom sa zameriava najmä na hnutie Antifa.

Autor TASR
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Washington 16. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio bude vo štvrtok hostiť konferenciu o krajne ľavicovom politickom terorizme s cieľom mobilizovať medzinárodnú podporu proti krajne ľavicovým hnutiam, ktoré podľa vlády USA bezpečnostné zložky prehliadajú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Na podujatí sa zúčastní najmenej 65 krajín, niektoré v zastúpení ministrov zahraničných vecí či vnútra a iné prostredníctvom predstaviteľov na nižšej úrovni, oznámil vysokopostavený zástupca rezortu americkej diplomacie. Celodenné podujatie umožní odborníkom v oblasti boja proti terorizmu rokovať o rastúcej a sofistikovanej globálnej hrozbe, ozrejmil rezort.

Bývalí predstavitelia USA a pozorovatelia upozornili, že vláda by mohla presúvať zdroje na boj proti skupinám zodpovedným len za malý počet útokov na úkor islamských militantov a pravicových extrémistov. Zdroje z ministerstva zahraničných vecí však tvrdia, že tieto obavy sú neopodstatnené.

Prezident Donald Trump urobil z boja proti ľavicovým skupinám svoju prioritu, pričom sa zameriava najmä na hnutie Antifa. Prisľúbil, že podnikne kroky proti ľavicovým skupinám, ktoré obviňuje z podnecovania násilia po minuloročnej vražde konzervatívneho aktivistu a svojho spojenca Charlieho Kirka.

Útoky extrémne ľavicových aktérov mimo územia USA, ktoré cielia na predstaviteľov, políciu, podniky a infraštruktúru, ukazujú zámernú a ideologicky motivovanú stratégiu s cieľom destabilizovať slobodnú spoločnosť, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v stredajšom vyhlásení. „Táto hrozba zostáva slepým miestom v protiteroristických snahách medzinárodného spoločenstva, podceňuje sa a nevenujú sa jej dostatočné zdroje napriek nebezpečenstvu, ktoré predstavuje,“ pokračoval rezort.

Americká administratíva označila za teroristické skupiny nemeckú organizáciu Antifa Ost, taliansku organizáciu Medzinárodný revolučný front (FAI/FRI) a dve grécke skupiny - Ozbrojenú proletársku spravodlivosť a Revolučnú triednu sebaobranu. Takisto ponúkla odmenu desať miliónov dolárov za informácie o ich financovaní.

Organizácie na ochranu občianskych slobôd varovali, že označenie skupín extrémnej ľavice za teroristické by mohlo viesť k potláčaniu legálnych protestov a politických oponentov namiesto odrážania skutočných hrozieb.
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