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Rubio budúci týždeň navštívi Kolumbiu, Ekvádor a Peru

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Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Foto: TASR/AP

Lídri týchto troch latinskoamerických krajín udržiavajú blízke vzťahy s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom.

Autor TASR
Washington 4. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio budúci týždeň navštívi Kolumbiu, Ekvádor a Peru, oznámilo v piatok ministerstvo zahraničných vecí USA. Lídri týchto troch latinskoamerických krajín udržiavajú blízke vzťahy s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Oznámenie o ceste, ktorá bude trvať od utorka do štvrtka, prichádza len niekoľko dní po tom, ako Washington uzavrel kontroverznú dohodu s Caracasom, ktorá Spojeným štátom zaručuje kontrolu nad približne pätinou obrovských venezuelských zásob ropy.

„Počas celej cesty minister opätovne potvrdí záväzok Trumpovej administratívy k bezpečnej, prosperujúcej a demokratickej západnej pologuli,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva Tommy Pigott.

V Kolumbii bude Rubio rokovať o podpore USA pre Bogotu po ničivom augustovom zemetrasení, pri ktorom zahynulo viac ako 330 ľudí a ďalšie tisíce prišli o strechu nad hlavou, uviedol Pigott.

Trumpova administratíva, ktorá mala s predchádzajúcou vládou ľavicového prezidenta Gustava Petra veľmi napäté vzťahy, prijala víťazstvo de la Espriellu vo voľbách s nadšením. Ten od svojho nástupu do úradu 7. augusta zaujal s podporou USA tvrdý postoj voči ozbrojeným skupinám financovaným z obchodu s drogami, pripomína AFP.

Rubio sa následne vydá do Ekvádoru, kde sa stretne s pravicovým prezidentom Danielom Noboom. Cieľom je „posilniť kľúčové partnerstvá USA“, diskutovať o užšej spolupráci v boji proti drogovým kartelom a prehĺbiť obchodné vzťahy, uviedol rezort diplomacie.

Poslednou zastávkou na Rubiovej ceste bude Peru, ktorému od konca júla vládne prezidentka Keiko Fujimoriová, ktorej otec Alberto Fujimori viedol krajinu v 90. rokoch.

Rubio označil posun Latinskej Ameriky smerom ku konzervatívnym vládam nakloneným USA za „mimoriadny úspech“.
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