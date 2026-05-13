Rubio cestuje do Číny napriek sankciám
Podľa agentúry AFP Rubiovu návštevu v Pekingu umožnila zmena čínskeho prepisu jeho priezviska.
Autor TASR
Washington 13. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok odcestoval s prezidentom USA Donaldom Trumpom do Pekingu napriek tomu, že Čína naňho pred časom uvalila sankcie. Podľa agentúry AFP Rubiovu návštevu v Pekingu umožnila zmena čínskeho prepisu jeho priezviska, píše TASR.
Ešte ako senátor amerického Kongresu Rubio často kritizoval porušovanie ľudských práv v Číne. Peking na to reagoval uvalením sankcií vrátane zákazu vstupu do Číny.
AFP uviedla, že krátko pred tým, ako sa Rubio v januári 2025 ujal funkcie ministra, začala čínska vláda a štátne médiá používať pri prepise Rubiovho priezviska do čínštiny odlišný znak pre prvú slabiku jeho mena.
Podľa nemenovaných diplomatov Čína k tejto zmene pristúpila zrejme preto, lebo sankcie vrátane zákazu vstupu boli viazané na pôvodný prepis Rubiovho mena.
Na žiadosť agentúry AFP o komentár čínske veľvyslanectvo v USA bezprostredne nereagovalo.
Rubio, ktorý pochádza z kubánskej rodiny a ostro vystupuje proti komunizmu, bol jedným z hlavných autorov legislatívy Kongresu USA zavádzajúcej rozsiahle sankcie proti Číne pre údajné využívanie nútenej práce príslušníkov moslimskej menšiny Ujgurov. Kritizoval aj zásahy Pekingu voči Hongkongu. Počas svojho vypočutia v Senáte pred potvrdením do funkcie označil Čínu za bezprecedentného protivníka Spojených štátov.
Od nástupu do funkcie však Rubio podporuje Trumpovu politiku voči Pekingu. Trump opakovane označuje čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga za priateľa a sústreďuje sa najmä na obchodné vzťahy; otázky ľudských práv v Číne ustupujú v agende Trumpovej administratívy do úzadia, uviedla AFP.
