Rubio: Čína by za prípadnú inváziu na Taiwan zaplatila privysokú cenu

Washington 15. januára (TASR) - Spojené štáty musia ukázať Číne, že za prípadnú inváziu na Taiwan by zaplatila príliš vysokú cenu, uviedol v stredu počas vypočúvania v Senáte USA nominant novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa diplomacie Marco Rubio. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"Musíme sa zmieriť s tým, že ak sa niečo dramaticky nezmení, ako rovnováha (medzi Čínou a Taiwanom), keď dospejú k záveru, že intervencia na Taiwane by bola príliš nákladná, budeme sa s tým musieť zaoberať ešte pred koncom tohto desaťročia," povedal Rubio.



Rubio (53), syn imigrantov z Kuby, bude v prípade potvrdenia Senátom prvou osobou hispánskeho pôvodu na poste amerického ministra zahraničných vecí. Je známy ako jeden z popredných zástancov silnej politiky voči Číne, ako aj podporou prodemokratických demonštrantov v Hongkongu, čo mu v roku 2020 dokonca prinieslo sankcie zo strany Pekingu. Stal by sa tak aj prvým šéfom diplomacie USA, voči ktorému platia čínske cestovné obmedzenia, všíma si Reuters.



Rubio na vypočúvaní pred Senátom prisľúbil ráznu zahraničnú politiku zameranú na americké záujmy. Podotkol, že vidí svet v chaose a nebude ľahké opätovne zaviesť poriadok. "Môže sa to však stať a stane sa to len vtedy, keď to bude založené na jednoduchom základnom elemente - silnej a sebavedomej Amerike angažovanej vo svete založenom predovšetkým na našich národných záujmoch," uviedol.



Trojnásobný republikánsky senátor za americký štát Florida podľa očakávania získa súhlas celého Senátu so svojou nomináciou. demokrati ho totiž podporili po tom, čo jeho meno Trump spomenul v súvislosti s postom nového ministra zahraničných vecí. Bolo to v ostrom kontraste s ostatnými kontroverznými nominantmi, ktorí vyvolali pochybnosti dokonca aj u Trumpových spolustraníkov.



Napriek tomu si však tiež vyslúžil kritiku za to, že v apríli 2024 ako jeden z 15 republikánskych senátorov hlasoval proti veľkému vojenskému balíku pomoci pre Ukrajinu brániacu sa voči ruskej invázii - hoci v roku 2022 hlasoval v jeho prospech. Podľa Rubia sa musí Kyjev usilovať rokovať o riešení konfliktu s Ruskom namiesto sústredenia sa na zachovanie celého svojho územia, ktoré Moskva počas posledného desaťročia obsadila.



Trumpov nominant na šéfa diplomacie USA je tiež vehementným kritikom komunistickej vlády na Kube, nebude tak zrejme pokračovať v úsilí niekdajšieho demokratického prezidenta Baracka Obamu o uvoľnenie vzťahov s týmto ostrovným štátom.



Rubio tiež rázne podporil Izrael. Vlani napríklad uviedol, že nebude vyzývať na prímerie v Pásme Gazy, a vyjadril názor, že Izrael by mal zničiť "každý element" palestínskeho militantného hnutia Hamas.