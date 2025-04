Rubio: Čoskoro zistíme, či to Rusko s mierom myslí vážne

Brusel 4. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok vyhlásil, že šéf Bieleho domu Donald Trump sa „nechystá padnúť do pasce nekonečných rokovaní“ s Ruskom o prímerí na Ukrajine. Podľa jeho slov už čoskoro vyjde najavo, či to Moskva myslí s mierom vážne, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



„Už čoskoro, v priebehu niekoľkých týždňov, nie mesiacov, budeme vedieť, či to Rusko myslí s mierom vážne alebo nie," povedal Rubio novinárom po rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO v Bruseli. "Ak ide o taktiku odkladania, prezident o to nemá záujem," zdôraznil. Zároveň ocenil snahy Ukrajiny a skonštatoval, že Kyjev „prejavil ochotu“ uzavrieť úplné prímerie a vytvoriť priestor na rokovania.



Americký prezident Donald Trump sa podľa AFP usiluje o zlepšenie vzťahov s Ruskom v nádeji, že sa mu podarí dosiahnuť prímerie vo viac ako tri roky trvajúcej ruskej vojne na Ukrajine. Spojené štáty dosiahli s Ukrajinou a Ruskom minulý mesiac samostatné dohody, v ktorých sa obe krajiny dohodli na pozastavení vzájomných útokov na svoju energetickú infraštruktúru. Moskva a Kyjev sa však odvtedy vzájomne obviňujú z útokov na energetické zariadenia.



Šéf diplomacie USA okrem toho v piatok povedal, že Spojené štáty rešpektujú právo na sebaurčenie Grónčanov, no nedovolia, aby sa autonómny dánsky ostrov stal závislým od Číny. „To, čo sa nechystáme urobiť, je nechať Čínu, aby teraz prišla a ponúkla (Grónsku) veľa peňazí, pre ktoré by sa od nej stalo závislým," povedal Rubio.



Podľa jeho slov by sa Dánsko malo zároveň zamerať na skutočnosť, že obyvatelia Grónska nechcú byť jeho súčasťou. „Grónčania sa rozhodnú,“ zdôrazni minister.



Americký prezident už dlhší čas hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom a nevylúčil ani použitie sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou. Podľa prieskumov väčšina Grónčanov podporuje nezávislosť od Dánska, ale neželajú si byť súčasťou USA.