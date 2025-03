Rubio: Dosiahnutie mieru medzi Ruskom a Ukrajinou potrvá istý čas

Kingston 26. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v stredu vyhlásil, že Spojené štáty preskúmajú ruské požiadavky v súvislosti s dohodou o prímerí v Čiernom mori. Upozornil tiež, že uzavretie mierovej dohody medzi Moskvou a Kyjevom si vyžiada čas. TASR informácie prevzala z agentúry AFP.



„Nebude to jednoduché. Bude to trvať nejaký čas, ale aspoň sme na ceste a hovoríme o týchto veciach,“ povedal Rubio na tlačovej konferencii počas návštevy Jamajky.



Spojené štáty uzavreli v utorok separátne dohody s Ukrajinou a Ruskom o pozastavení útokov v Čiernom mori a proti energetickým zariadeniam. Washington tiež súhlasil s tým, že bude presadzovať zrušenie niektorých sankcií voči Moskve.



Krátko po oznámeniach USA Kremeľ uviedol, že požaduje, aby Západ zrušil sankcie voči banke Rosseľchozbank a trvá aj na zrušení obmedzení na obsluhu lodí plaviacich sa pod ruskou vlajkou zapojených do obchodu s potravinami a hnojivami, ako aj na zrušení obmedzení dodávok poľnohospodárskych strojov a tovaru na výrobu potravín a hnojív do Ruska.



„Budeme to vyhodnocovať. Niektoré z týchto podmienok zahŕňajú sankcie, ktoré nie sú naše,“ upozornil Rubio s tým, že spomínané sankcie uvalila Európska únia.



Európska komisia v stredu vyhlásila, že základnou podmienkou na zrušenie protiruských sankcií je úplné a bezpodmienečné stiahnutie ruských síl z ukrajinského územia.