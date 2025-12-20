< sekcia Zahraničie
Rubio dúfa, že Kamobodža a Thajsko opätovne uzavrú mier
Obnovenie bojov medzi susednými krajinami si tento mesiac vyžiadalo najmenej 39 obetí vrátane vojakov a civilistov. Svoje domovy muselo podľa úradov opustiť približne 800.000 ľudí.
Autor TASR
Washington 20. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok vyjadril nádej, že na začiatku budúceho týždňa uzavrú Thajsko a Kambodža obnovené prímerie, ktoré ukončí najnovšiu sériu zrážok v pohraničnom regióne oboch krajín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Usilovne pracujeme na tom, aby sa všetci vrátili k dodržiavaniu dohody. A sme opatrne optimistickí, že sa nám to podarí do pondelka alebo utorka budúceho týždňa,“ povedal Rubio novinárom.
Dlhoročný spor o hranicu medzi krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri.
Rubio vo štvrtok telefonoval so svojim thajským rezortným partnerom a potvrdil, že vláda bude cez víkend pokračovať v rokovaniach.
„Obe strany písomne súhlasili s dodržiavaním určitých záväzkov,“ pripomenul Rubio. „Tieto záväzky sa dnes nedodržiavajú, pretože obe strany si navzájom vyčítajú krivdy, a tak je teraz cieľom priviesť ich späť k rokovaciemu stolu,“ dodal.
Obnovenie bojov medzi susednými krajinami si tento mesiac vyžiadalo najmenej 39 obetí vrátane vojakov a civilistov. Svoje domovy muselo podľa úradov opustiť približne 800.000 ľudí.
V pondelok sa v malajzijskom Kuala Lumpur uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorí budú o kríze medzi Thajskom a Kambodžou rokovať.
