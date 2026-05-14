Rubio: Dúfame, že Čína zohrá aktívnejšiu úlohu pri presviedčaní Iránu
Washington/Peking 14. mája (TASR) - Spojené štáty dúfajú, že presvedčia Čínu, aby zohrala aktívnejšiu úlohu s cieľom prinútiť Irán na zmenu postoja pri blokovaní Perzského zálivu, uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Povedal to ešte na palube lietadla Air Force One smerujúceho do Pekingu v rozhovore pre stanicu Fox News, píše TASR.
Rubio poznamenal, že Čína má v Perzskom zálive svoje lode, z ktorých jedna bola podľa neho cez víkend zasiahnutá Iránom. „Číňania majú lode uviaznuté v Perzskom zálive... Čínske nákladné plavidlo bolo cez víkend zasiahnuté. Som si istý, že to Irán neurobil zámerne, ale stalo sa to,“ priblížil šéf diplomacie USA.
Minister tiež uviedol, že „je to (Perzský záliv) obrovský zdroj nestability,“ ktorý ohrozuje Áziu podstatne viac ako ktorúkoľvek časť sveta, lebo je od tejto oblasti závislá pri dodávkach energetických surovín.
„Je v záujme Číny túto situáciu vyriešiť. Dúfame, že ich presvedčíme, aby zohrali aktívnejšiu úlohu v tom, aby Irán ustúpil od toho, čo teraz robí a čo sa snaží robiť v Perzskom zálive,“ povedal Rubio.
Zároveň tvrdí, že Peking má ekonomický záujem na tom, aby sa lodná doprava cez Hormuzský prieliv obnovila, lebo ak majú iné krajiny problémy, „budú kupovať menej čínskych výrobkov a čínsky export prudko klesne“.
Tieto vyjadrenia šéfa diplomacie USA prišli len krátko potom, ako americký prezident Donald Trump pred odletom do Číny povedal, že na ukončenie vojny s Iránom nepotrebuje jej pomoc. „Máme veľa tém na diskusiu. Aby som bol úprimný, nepovedal by som, že Irán je jednou z nich, lebo Irán máme pod veľkou kontrolou,“ vyhlásil šéf Bieleho domu. Zároveň však oznámil, že o konflikte na Blízkom východe bude v Pekingu podrobne rokovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
