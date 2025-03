Rubio: Európa bude musieť byť súčasťou rokovaní o vojne na Ukrajine

Dublin 12. marca (TASR) - Európania budú musieť byť zapojení do diplomatických rokovaní o akejkoľvek prípadnej dohode, ktorá by viedla k ukončeniu vojny na Ukrajine, vyhlásil v stredu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Rusko podľa neho bude žiadať zrušenie sankcií, ktoré naň aj európske krajiny uvalili za inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Myslím si, že musia byť nevyhnutne zapojení," povedal Rubio novinárom na zastávke v Írsku pri návrate do USA zo Saudskej Arábie, kde sa v utorok konali rokovania amerických a ukrajinských predstaviteľov. Z nich vzišiel americký návrh na 30-dňové prímerie, ktorý Ukrajina podporila. Podľa Rubia je teraz na Rusku, aby zareagovalo.



"Ak bude odpoveď 'áno', potom vieme, že sme dosiahli skutočný pokrok a existuje reálna šanca na mier. Ak bude ich odpoveď 'nie', bude to veľmi nešťastné a dá to jasne najavo ich zámery," poznamenal s tým, že s ruskou stranou plánujú hovoriť ešte v stredu.



Rubio takisto potvrdil, že súčasťou rozhovorov v saudskej Džidde bola aj otázka, ako by vyzeral proces rokovaní a zahŕňali aj tému územných ústupkov. Ukrajina bude podľa neho potrebovať dostatočný odstrašujúci prostriedok proti budúcim útokom Ruska. Zdôraznil, že konflikt medzi nimi nemá vojenské riešenie.



Šéf americkej diplomacie sa vyjadril aj k dohode o ukrajinských nerastných surovinách, ktorú chcú Spojené štáty a Ukrajina čoskoro uzavrieť. Agentúra Bloomberg minulý týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že USA podmieňujú podpísanie dohody s Ukrajinou uzavretím okamžitého prímeria s Ruskom.



Pôvodne ju mali uzavrieť ukrajinskí a americkí predstavitelia koncom februára, keď sa ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenskyj stretol v Bielom Dome s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Schôdzka sa však skončila predčasne ich roztržkou a dohodu napokon nepodpísali. Zelenskyj vtedy požadoval, aby obsahovala aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.



"Nepovažoval by som to za bezpečnostnú záruku, ale určite, ak majú Spojené štáty hospodársky záujem, ktorý prináša príjmy našim ľuďom, ako aj ľuďom na Ukrajine, mali by sme mať záujem ho chrániť," povedal Rubio. "Jednou z vecí, ktoré zabezpečujú dlhodobú prosperitu a bezpečnosť Ukrajiny, je určite dynamický hospodársky rast a rozvoj," dodal.