Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
Rubio: Fungovanie NATO budeme musieť po vojne s Iránom prehodnotiť

Na snímke Marco Rubio. Foto: TASR/AP

Rubio spojencov z NATO obvinil, že Spojené štáty opustili v čase núdze.

Autor TASR
Washington 31. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelkovom rozhovore pre televíziu al-Džazíra kritizoval Španielsko a ďalšie členské štáty Severoatlantickej aliancie za nedostatočnú podporu vojny USA proti Iránu. Washington bude preto musieť fungovanie NATO po tomto konflikte prehodnotiť. TASR o tom informuje na základe agentúr DPA a AP.

Rubio spojencov z NATO obvinil, že Spojené štáty opustili v čase núdze. Podľa AP tým voči spojencom a aliancii napodobnil nepriateľskú rétoriku prezidenta Donalda Trumpa.

Minister zahraničia sa sťažoval, že Španielsko zakázalo americkým lietadlám zapojeným do vojny proti Iránu prelet cez svoj vzdušný priestor a Madrid sa týmto krokom „chválil“. Potvrdil tiež, že Washington narazil na odpor pri využívaní vojenských základní v Španielsku aj inde.

Napriek tomu Rubio zdôraznil, že NATO je pre Spojené štáty užitočné, pretože im umožňuje umiestňovať amerických vojakov a vybavenie v zahraničí.

„Ale ak je NATO len o tom, že budeme brániť Európu v prípade, že bude napadnutá, no potom nám odmietajú práva na využívanie základní, keď ich potrebujeme, nie je to veľmi dobrá dohoda,“ vyhlásil Rubio.

„Je ťažké v tom zostať a tvrdiť, že je to pre Spojené štáty dobré. Takže to všetko bude treba prehodnotiť,“ dodal a zdôraznil, že NATO „nemôže byť jednosmernou ulicou.“

„Dúfajme, že to dokážeme napraviť. Budeme mať čas sa tým zaoberať neskôr,“ uzavrel Rubio.

Španielsko v pondelok svoj vzdušný priestor uzavrelo pre americké lietadlá, ktoré sa zúčastňujú na útokoch na Irán. Španielsky premiér Pedro Sánchez patrí k najotvorenejším kritikom amerických a izraelských útokov na Irán a označil ich za nezodpovedné a nelegálne. Trump už v uplynulých dňoch pohrozil preto obmedzením obchodu s Madridom.
