Rubio: Hamas nemá na prijatie dohody o prímerí veľa času
Vyhlásil tiež, že napriek minulotýždňovému izraelskému útoku na Dauhu má Katar ako jediný schopnosť sprostredkovať mier v Pásme Gazy.
Autor TASR
Tel Aviv 16. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok varoval, že palestínske militantné hnutie Hamas má len niekoľko dní na to, aby prijalo dohodu o prímerí. Vyhlásil tiež, že napriek minulotýždňovému izraelskému útoku na Dauhu má Katar ako jediný schopnosť sprostredkovať mier v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
AFP pripomína, že Rubiove varovanie prišlo uprostred izraelského bombardovania mesta Gaza, ktoré podľa agentúry AP americký minister svojimi vyjadreniami potvrdil.
„Izraelčania začali v tejto oblasti operácie. Myslíme si teda, že máme veľmi málo času na dosiahnutie dohody. Nemáme už mesiace, ale pravdepodobne len dni a možno niekoľko týždňov,“ povedal Rubio novinárom pred odletom z Izraela do Kataru.
Izraelská armáda minulý týždeň v utorok zaútočila na sídlo Hamasu v katarskej metropole Dauha. Americký prezident Donald Trump po incidente vyjadril nespokojnosť s izraelským zásahom a označil ho za jednostranný krok nepodporujúci ciele USA ani Izraela. V pondelok trval na tom, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu na Katar opätovne nezaútočí.
„Samozrejme, musia sa rozhodnúť, či to po minulom týždni chcú urobiť, alebo nie, ale chceme, aby vedeli, že ak existuje nejaká krajina na svete, ktorá by mohla pomôcť ukončiť tento konflikt prostredníctvom rokovaní, je to Katar,“ vyhlásil Rubio.
Agentúra Reuters pripomína, že hoci Katar označil izraelský útok za „zbabelý a zradný“, neuviedol však, že ho to odradí od jeho úlohy sprostredkovateľa spolu s Egyptom a Spojenými štátmi. Rubio podľa Reuters v utorok taktiež potvrdil, že Washington s Dauhou pripravujú „dohodu o posilnenej obrannej spolupráci, na ktorej sme pracovali a sme na pokraji jej finalizácie“.
