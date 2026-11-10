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Rubio hovoril so Sybihom o mierových rokovaniach v Abú Zabí
K stretnutiu došlo v čase, keď sa v Abú Zabí začali trilaterálne rokovania medzi predstaviteľmi USA, Ruska a Ukrajiny.
Autor TASR
Paríž 10. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa počas zasadnutia šéfov diplomacií krajín G7 stretol so svojím ukrajinským rezortným partnerom Andrijom Sybihom. Hovorili spolu o prebiehajúcich mierových rokovaniach v Abú Zabí. Informoval o tom na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Produktívne stretnutie s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom. Hovorili sme o prebiehajúcich rokovaniach s cieľom ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu, o odolnosti v energetike a o obrannej spolupráci,“ napísal Rubio s tým, že USA „sa naďalej sústreďujú na dosiahnutie trvalého a dlhodobého mieru“.
Sybiha sa v príspevku na X poďakoval Spojeným štátom za ich mierové úsilie. Vyzdvihol najmä iniciatívu prvej dámy USA Melanie Trumpovej pri vyjednaní prímeria v okupovanom meste Olešky. „Diskutovali sme tiež o Čiernom mori a potrebe obnoviť tam slobodu plavby v záujme globálnej potravinovej bezpečnosti,“ napísal. Rubia tiež opätovne pozval na návštevu Ukrajiny.
K stretnutiu došlo v čase, keď sa v Abú Zabí začali trilaterálne rokovania medzi predstaviteľmi USA, Ruska a Ukrajiny. Naposledy sa trojica krajín v takomto formáte stretla ešte začiatkom februára.
„Produktívne stretnutie s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom. Hovorili sme o prebiehajúcich rokovaniach s cieľom ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu, o odolnosti v energetike a o obrannej spolupráci,“ napísal Rubio s tým, že USA „sa naďalej sústreďujú na dosiahnutie trvalého a dlhodobého mieru“.
Sybiha sa v príspevku na X poďakoval Spojeným štátom za ich mierové úsilie. Vyzdvihol najmä iniciatívu prvej dámy USA Melanie Trumpovej pri vyjednaní prímeria v okupovanom meste Olešky. „Diskutovali sme tiež o Čiernom mori a potrebe obnoviť tam slobodu plavby v záujme globálnej potravinovej bezpečnosti,“ napísal. Rubia tiež opätovne pozval na návštevu Ukrajiny.
K stretnutiu došlo v čase, keď sa v Abú Zabí začali trilaterálne rokovania medzi predstaviteľmi USA, Ruska a Ukrajiny. Naposledy sa trojica krajín v takomto formáte stretla ešte začiatkom februára.