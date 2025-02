Rubio informoval európskych ministrov o rokovaniach s Rusmi v Rijáde

Paríž 18. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok stručne informoval niektorých svojich európskych náprotivkov o rokovaniach s ruskou stranou v Saudskej Arábii, oznámilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí. Rubio hovoril so šéfmi diplomacie Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a aj vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Ďalšie podrobnosti o obsahu telefonátov zverejnené neboli, píše TASR podľa agentúry AFP.



Americko-ruské utorňajšie rokovania v Rijáde viedli Rubio a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov. Zúčastnil sa na nich aj vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff, poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Za ruskú stranu boli prítomní aj poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov či šéf Ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev. Ukrajinskí ani európski predstavitelia na rokovania pozvaní neboli.



Rubio po stretnutí s ruskou delegáciou potvrdil, že Európa bude v "istom momente" súčasťou rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine, ktorú pred takmer tromi rokmi napadlo Rusko. Dodal, že akékoľvek prípadné riešenie konfliktu bude musieť byť prijateľné pre všetky zúčastnené strany, pričom menoval Ukrajinu, Rusko i Európu.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron medzičasom oznámil, že na stredu zvolal druhý mimoriadny summit, na ktorom sa bude diskutovať o Ukrajine a bezpečnosti Európy. Pozvaní boli aj zástupcovia európskych krajín, ktoré sa na pondelkových rokovaniach v Paríži nezúčastnili, okrem iných Kanada alebo Česko.



Prvú schôdzku na najvyššej úrovni do Elyzejského paláca Macron zvolal po tom, čo americkí predstavitelia naznačili, že Európa nebude zohrávať žiadnu úlohu v mierových rozhovoroch.



Ako v tejto súvislosti poznamenal magazín Newsweek, niektorí pozorovatelia konfliktu sa obávajú, že americký prezident Donald Trump by mohol s ruským lídrom Vladimirom Putinom uzavrieť dohodu, ktorá by donútila Ukrajinu vzdať sa svojich ambícií vstúpiť do NATO a vzdala sa časti svojho územia, ktoré v súčasnosti kontroluje Rusko.



Pozvaní európski lídri v pondelok po asi 3,5-hodinovej porade v Paríži neprišli so žiadnymi novými spoločnými nápadmi, nezhodli sa v otázke vyslania vojakov na Ukrajinu a opäť sa vyjadrili frázovito o pomoci Ukrajine a zvýšení výdavkov na obranu, zhodnotil summit magazín Politico.