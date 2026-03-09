< sekcia Zahraničie
Rubio: Irán svojimi útokmi drží svet ako rukojemníka
Spojené štáty spolu s Izraelom zaútočili na Irán 28. februára.
Autor TASR
Washington 9. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok kritizoval Irán za jeho odvetné útoky proti krajinám Perzského zálivu a vyhlásil, že týmito údermi drží Teherán celý svet ako rukojemníka. Deklaroval tiež, že Spojené štáty sú na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich vojnových cieľov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Myslím si, že všetci vidíme, akú hrozbu tento klerikálny režim predstavuje pre región a pre celý svet. Snažia sa držať svet ako rukojemníka,“ povedal Rubio. „Útočia na susedné krajiny, ich energetickú infraštruktúru, civilné obyvateľstvo. Cieľom našej misie je zničiť ich schopnosť pokračovať v tom a sme na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa,“ deklaroval.
Spojené štáty spolu s Izraelom zaútočili na Irán 28. februára. Pri útokoch zabili popredných predstaviteľov iránskeho režim vrátane vtedajšieho najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího.
Irán v odvete zaútočil na krajiny v Perzskom zálive, na území ktorých sa nachádzajú americké vojenské objekty. Útoky však zasiahli aj civilnú infraštruktúru. Z dôvodu týchto útokov bola významne narušená letecká doprava a vzdušný priestor nad viacerými krajina Blízkeho východu zostáva uzatvorený. Boje tiež zablokovali lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým ročne prúdi asi pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu.
