Rubio: K oznámeniu dohody s Iránom môže dôjsť už čoskoro
Podobné správy zazneli z úst amerického ministra už v sobotu, avšak k oznámeniu dohody napokon nedošlo.
Autor TASR
Naí Dillí 24. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že ešte v nedeľu by mohlo dôjsť k oznámeniu dohody s Iránom, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Myslím si, že je tu možnosť, že v najbližších hodinách dostane svet dobré správy,“ povedal Rubio novinárom v Naí Dillí. Podobné správy zazneli z úst amerického ministra už v sobotu, avšak k oznámeniu dohody napokon nedošlo.
Rubio, ktorý je na svojej prvej návšteve Indie, povedal, že pripravovaná dohoda by riešila obavy USA týkajúce sa Hormuzského prielivu, ktorý Irán do veľkej miery zablokoval v reakcii na útoky USA a Izraela. Dohoda by podľa neho zároveň odštartovala „proces, ktorý nás môže nakoniec doviesť tam, kde nás chce mať prezident, teda do sveta, ktorý sa už nemusí báť ani obávať iránskej jadrovej zbrane“.
Tieto vyjadrenia nasledovali po tom, ako americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že návrh, ktorý zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu, bol „z veľkej časti vyrokovaný“. „Čaká sa na jeho finalizáciu medzi Spojenými štátmi, Iránskou islamskou republikou a ďalšími krajinami,“ napísal Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social.
