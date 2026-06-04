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Rubio k výročiu masakry v Pekingu: Cenzúra v Číne minulosť nevymaže
Zatiaľ čo svet si krvavé potlačenie protestov v Pekingu pravidelne pripomína, v samotnej Číne je táto téma tabuizovaná a podlieha prísnej cenzúre.
Autor TASR
Washington 4. júna (TASR) - Cenzúra zavedená komunistickou vládou v Číne nedokáže vymazať spomienky na masakru na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men). K 37. výročiu udalostí z roku 1989 to v stredajšom vyhlásení uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Na Námestí nebeského pokoja sa 4. júna 1989 zišli demonštranti, ktorí požadovali demokratizáciu Číny. Tvrdo proti nim na príkaz vlády zasiahli vojaci, ktorí podľa ľudskoprávnych organizácií paľbou pripravili o život stovky, ak nie tisíce ľudí.
„Žiadna cenzúra nedokáže vymazať minulosť. Tí, ktorí sa obetovali za obranu svojich neodňateľných práv na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie, sa jedného dňa dočkajú uznania, že mali pravdu,“ uviedol Rubio vo vyhlásení, ktorým si podľa zvyku pripomenul udalosti spred 37 rokov.
Protestujúci na námestie v Pekingu podľa Rubia prišli, aby „uplatnili svoje prirodzené práva a požadovali demokratické reformy a zodpovednosť za korupciu“. „Spomíname na ich životy a ctíme ich odkaz,“ dodal.
Vyhlásenie šéfa americkej diplomacie do veľkej miery odrážalo jeho predchádzajúce vyjadrenia k tvrdému zásahu proti demonštrantom. Čínskym disidentom a zástancom demokracie však pravdepodobne dodá istotu v čase, keď americký prezident Donald Trump opakovane vyzdvihuje svoje vzťahy s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, s ktorým sa v máji stretol v Pekingu, uviedla agentúra Reuters.
Zatiaľ čo svet si krvavé potlačenie protestov v Pekingu pravidelne pripomína, v samotnej Číne je táto téma tabuizovaná a podlieha prísnej cenzúre. Peking dodnes nezverejnil presný počet obetí a v tom čase z nepokojov obvinil kontrarevolucionárov, ktorí sa údajne snažil zvrhnúť Komunistickú stranu Číny.
Rubio je jedným z členov Trumpovej administratívy, ktorí zastávajú tvrdý postoj voči Číne. Ešte ako americký senátor sa za svoje nekompromisné názory stal terčom čínskych sankcií.
Na Námestí nebeského pokoja sa 4. júna 1989 zišli demonštranti, ktorí požadovali demokratizáciu Číny. Tvrdo proti nim na príkaz vlády zasiahli vojaci, ktorí podľa ľudskoprávnych organizácií paľbou pripravili o život stovky, ak nie tisíce ľudí.
„Žiadna cenzúra nedokáže vymazať minulosť. Tí, ktorí sa obetovali za obranu svojich neodňateľných práv na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie, sa jedného dňa dočkajú uznania, že mali pravdu,“ uviedol Rubio vo vyhlásení, ktorým si podľa zvyku pripomenul udalosti spred 37 rokov.
Protestujúci na námestie v Pekingu podľa Rubia prišli, aby „uplatnili svoje prirodzené práva a požadovali demokratické reformy a zodpovednosť za korupciu“. „Spomíname na ich životy a ctíme ich odkaz,“ dodal.
Vyhlásenie šéfa americkej diplomacie do veľkej miery odrážalo jeho predchádzajúce vyjadrenia k tvrdému zásahu proti demonštrantom. Čínskym disidentom a zástancom demokracie však pravdepodobne dodá istotu v čase, keď americký prezident Donald Trump opakovane vyzdvihuje svoje vzťahy s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, s ktorým sa v máji stretol v Pekingu, uviedla agentúra Reuters.
Zatiaľ čo svet si krvavé potlačenie protestov v Pekingu pravidelne pripomína, v samotnej Číne je táto téma tabuizovaná a podlieha prísnej cenzúre. Peking dodnes nezverejnil presný počet obetí a v tom čase z nepokojov obvinil kontrarevolucionárov, ktorí sa údajne snažil zvrhnúť Komunistickú stranu Číny.
Rubio je jedným z členov Trumpovej administratívy, ktorí zastávajú tvrdý postoj voči Číne. Ešte ako americký senátor sa za svoje nekompromisné názory stal terčom čínskych sankcií.