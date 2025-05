Rubio: Krajiny NATO odsúhlasia zvýšenie výdavkov na obranu

Washington 16. mája (TASR) - Všetky členské štáty NATO odsúhlasia postupné navýšenie výdavkov na obranu na päť percent HDP do júnového summitu Aliancie. Vo štvrtok to uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pre stanicu Fox News, TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Môžem vám povedať, že o šesť týždňov nás čaká summit, na ktorom prakticky každý člen NATO dosiahne (úroveň) dvoch percent alebo ju prekročí. Čo je dôležitejšie, mnohí z nich prekročia štyri percentá a všetci odsúhlasia cieľ dosiahnuť 5 percent v nasledujúcom desaťročí,“ povedal Rubio.



Americký prezident Donald Trump obmedzil financovanie obrany NATO už počas svojho prvého pôsobenia v Bielom dome. Zároveň vyjadril nespokojnosť s tým, že Spojené štáty platia do spoločného rozpočtu viac, ako by bolo spravodlivé.



Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul tento týždeň uviedol, že Berlín podporuje Trumpovu požiadavku, aby členovia Aliancie zvýšili výdavky na obranu na 5 percent HDP.



Tohtoročný summit NATO sa bude konať v holandskom Haagu od 24. do 25. júna.